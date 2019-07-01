Алтайский СПИД-центр принял участие в проведении дня борьбы с наркоманией

Новости 28.06.2019 18:55 132

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году и отмечается ежегодно 26 июня в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании.

В Алтайском крае уже 32 раз проходят акции, в рамках дня борьбы с наркоманией. Алтайский краевой центр СПИД ежегодно принимает участие в данной акции. В этом году акция проходила на набережной речного вокзала Барнаула.

Зрителям и артистам было предложено принять участие в СПИД-зачете. Участники, правильно ответившие на 3 вопроса, получали призы. Особенно активно проявили себя в акции подростки. Дети, которые в силу возраста не могли ответить на вопросы по проблеме ВИЧ\СПИДа, привлекали родителей в викторину. Мероприятие проходило весело и познавательно. Всего приняло участие 68 человек.