В Барнауле начали запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-2

Новости 28.06.2019 15:50 209

Сегодня, 28 июня, в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании энергетики начали частичный запуск горячего водоснабжения потребителям 70 зданий после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность раньше заявленного срока — 10 июля. В первую очередь ресурс подали в дома, попавших под повторное отключение.

17 июня по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 стартовали гидравлические испытания тепловых сетей на прочность, по итогам первого этапа обнаружено 220 повреждений, 88 из которых уже устранены. Сегодня ресурс в полном объеме получат жители 70 многоквартирных домов и социальных учреждений. На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды.

Список домов, где горячая вода появится во второй половине дня 28 июня, можно увидеть на карте: https://yandex.ru/maps/um=constructor%3A812db518badbc756e7b9d6f0cedb6197e8206ccd119ca1c1537563852e6a9886&source=constructorLink

Этот список будет пополняться ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на ресурсах Сибирской генерирующей компании в социальных сетях и на официальном информационном портале. Окончательный срок завершения работ по контуру ТЭЦ-2 — 10 июля.

В приоритете завершения ремонтных работ оказались также 19 домов, которые по причине сбоя в работе согласования данных между ресурсоснабжающей организацией и управляющими компании, были без необходимости ограничены в пользовании горячей водой в период опрессовки и по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Специалисты СГК, сделали все от них зависящее, чтобы ресурс вернулся горожанам как можно раньше, завершив работы в ночь с 27 на 28 июня. По адресу Красноармейский, 96а, работы планируется завершить до 1 июля.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения жителям. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет разработан дополнительный план по улучшению системы взаимодействия с управляющими компаниями города, чтобы впредь такие события не повторялись. Для того, чтобы получить перерасчет за период непланового отключения, которые попали под повторное отключение и оплачивают услуги горячего водоснабжения по нормативу, вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в вашу управляющую компанию.