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Названа новая дата открытия городского пляжа в Барнауле

Новости
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В Барнауле в субботу, 29 июня, состоится официальное открытие городского пляжа на острове Помазкин. Об этом «Политсибру» сообщила начальник пресс-центра комитета информационной политики администрации города Юлиана Павлинова.

В связи с погодными условиями сроки открытия городского пляжа на острове Помазкин перенесли примерно на три недели, - отметили в городской администрации.   

Напомним, что открытие городского пляжа было запланировано на 10 июня. Причиной тому стали высокий уровень воды в реке Обь и затопление территории пляжа. Дату открытия тогда не уточнили, но подчеркнули, что невозможно было провести обследование речного дна. Закрытие  традиционно намечено на 1 сентября.

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Ране сообщалось, что мэрия в 2019 году решила увеличить зону отдыха на муниципальном пляже и обновить песок. Эти действия предприняты не только в развлекательных целях, но также имеют и утилитарную функцию – подъем уровня пляжа позволит избежать его последующего затопления.

Как информируют в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на сегодняшний день открыто 51 место отдыха у воды.

Автор: Политсиб.ру