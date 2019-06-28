Названа новая дата открытия городского пляжа в Барнауле

Новости 28.06.2019 14:50 53

В Барнауле в субботу, 29 июня, состоится официальное открытие городского пляжа на острове Помазкин. Об этом «Политсибру» сообщила начальник пресс-центра комитета информационной политики администрации города Юлиана Павлинова.

В связи с погодными условиями сроки открытия городского пляжа на острове Помазкин перенесли примерно на три недели, - отметили в городской администрации.

Напомним, что открытие городского пляжа было запланировано на 10 июня. Причиной тому стали высокий уровень воды в реке Обь и затопление территории пляжа. Дату открытия тогда не уточнили, но подчеркнули, что невозможно было провести обследование речного дна. Закрытие традиционно намечено на 1 сентября.

Деньги - в песок. Барнаульские чиновники в два раза увеличили ценник за обустройство городского пляжа Новости 19.04.2019 9:15 Несколько лет подряд работы по подготовке о. Помазкин к летнему сезону обходились бюджету в 380 тысяч 835

Ране сообщалось, что мэрия в 2019 году решила увеличить зону отдыха на муниципальном пляже и обновить песок. Эти действия предприняты не только в развлекательных целях, но также имеют и утилитарную функцию – подъем уровня пляжа позволит избежать его последующего затопления.

Как информируют в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на сегодняшний день открыто 51 место отдыха у воды.