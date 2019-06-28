Вместо денег за вывоз мусора омская фирма получила иск на 4,5 млн рублей

Новости 28.06.2019 15:15 48

Омский региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» через арбитраж потребовал взыскать более 4,5 млн рублей с ООО «Чистый город-Омск». Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Дата рассмотрения искового заявления пока не назначена. Также регоператор требует около 3,3 млн рублей с научно-производственного комплекса «Экоинжиниринг».

Напомним, что в последнее время «Чистый город» вывозил мусор за свой счет, поскольку не получал денег за апрель и май. Это привело к тому, что у компании образовались долги по зарплате и налогам. В конце концов, денег перестало хватать даже на бензин, а сотрудники собрались объявлять забастовку.

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В итоге, перевозчик получил вместо денег судебный иск. В пресс-службе «Магнита» утверждают, что иски вызваны долгами ответчиков за приобретенные ранее, но неоплаченные талоны на накопление отходов, возникшие до 1 апреля.

Ранее недовольство работой регоператора высказал омский губернатор Александр Бурков. Как выяснилось в ходе отчета об итогах работы правительства Омской области за 2018 год, у «Магнита» до сих пор нет лицензии на работу с твердыми коммунальными отходами, что ставит под вопрос легитимность регоператора.