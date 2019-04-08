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Самый дорогой коттедж продают в пригороде Барнаула за 85 млн рублей

Новости
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В краевой столице был зафиксирован новый рекорд в сфере недвижимости. Стоимость самого дорогого коттеджа на данный момент составляет 85 млн рублей. За эту сумму покупателям предлагают приобрести не просто отдельно стоящий дом, но целый гигантский комплекс в барнаульском поселке Фирсова Слобода.

Элитная усадьба имеет площадь 880 кв. м и включает в себя участок - почти 70 соток. Дом построен из кирпича. Как рассказали владельцы, вип-апартаменты  восхищают своей красотой и притягивает взгляды. «Коттедж  построен по немецкому проекту, доработанному с учетом сибирского климата», - отметили хозяева.

Самый дорогой коттедж продают на «Барнаульской Рублевке»

Самый дорогой коттедж продают на «Барнаульской Рублевке»

Новости

Стоимость объекта - 70 млн рублей

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Территория дома по всему периметру огорожена, есть великолепный бассейн с гидромассажем и противотоком, хамам, финская сауна и русская баня.

Стилистически выдержанный кирпичный особняк выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. На территории с ландшафтным дизайном есть даже собственное  искусственно озеро на участке.

Автор: Политсиб.ру