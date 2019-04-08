Самый дорогой коттедж продают в пригороде Барнаула за 85 млн рублей

В краевой столице был зафиксирован новый рекорд в сфере недвижимости. Стоимость самого дорогого коттеджа на данный момент составляет 85 млн рублей. За эту сумму покупателям предлагают приобрести не просто отдельно стоящий дом, но целый гигантский комплекс в барнаульском поселке Фирсова Слобода.
Элитная усадьба имеет площадь 880 кв. м и включает в себя участок - почти 70 соток. Дом построен из кирпича. Как рассказали владельцы, вип-апартаменты восхищают своей красотой и притягивает взгляды. «Коттедж построен по немецкому проекту, доработанному с учетом сибирского климата», - отметили хозяева.
Стоимость объекта - 70 млн рублей
Территория дома по всему периметру огорожена, есть великолепный бассейн с гидромассажем и противотоком, хамам, финская сауна и русская баня.
Стилистически выдержанный кирпичный особняк выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. На территории с ландшафтным дизайном есть даже собственное искусственно озеро на участке.