Самый дорогой коттедж продают в пригороде Барнаула за 85 млн рублей

Новости 28.06.2019 12:50 145

В краевой столице был зафиксирован новый рекорд в сфере недвижимости. Стоимость самого дорогого коттеджа на данный момент составляет 85 млн рублей. За эту сумму покупателям предлагают приобрести не просто отдельно стоящий дом, но целый гигантский комплекс в барнаульском поселке Фирсова Слобода.

Элитная усадьба имеет площадь 880 кв. м и включает в себя участок - почти 70 соток. Дом построен из кирпича. Как рассказали владельцы, вип-апартаменты восхищают своей красотой и притягивает взгляды. «Коттедж построен по немецкому проекту, доработанному с учетом сибирского климата», - отметили хозяева.

Самый дорогой коттедж продают на «Барнаульской Рублевке» Новости 08.04.2019 18:30 Стоимость объекта - 70 млн рублей 1565

Территория дома по всему периметру огорожена, есть великолепный бассейн с гидромассажем и противотоком, хамам, финская сауна и русская баня.

Стилистически выдержанный кирпичный особняк выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту. На территории с ландшафтным дизайном есть даже собственное искусственно озеро на участке.