Ушла эпоха: в Барнауле на 102-м году жизни скончался легендарный пограничник

Новости 28.06.2019 11:25 157

В Барнауле 26 июня на 102-м году жизни скончался пограничник Иван Ромашов. Ветеран, последний из жителей Алтайского края, принявших 22 июня 1941 года первый бой на границе, пишет «МК на Алтае».

Его призвали на срочную службу в 7-й кавалерийский полк НКВД в Иркутск в 1938 году, а в 39-м его отправили на реку Халхин-Гол, где шел военный конфликт с Японией. После этого пулеметчик побывал на Финской войне, тогда он получил первое ранение - осколок задел ногу.

Демобилизация для солдата с Алтая ожидалась осенью 1941 года, но началась Великая Отечественная война. В наградных листах Ивана Андреевича говорится, что «28 июня 1941 года, в момент окружения заставы в районе высоты Муста-Тунтури, огнем станкового пулемета поддержал прорыв заставы из окружения. Оставшись один в тылу противника, утром 29-го июня вышел из окружения и вынес станковый пулемет».

Кроме того, в боях с 16 по 21 июля 1941 года алтайский пограничник проявил себя, как настоящий герой. Алтайский ветеран, несмотря на то, что его командира сильно ранили, смело взял инициативу на себя и стал командовать бойцами. В итоге враг отступил.

После тяжелого ранения его комиссовали. Однако Иван Андреевич продолжил помогать однополчанам в тылу – готовил молодых бойцов: вел курсы пулеметчиков и минометчиков. А уже после войны до самой пенсии работал школьным учителем в Шелаболихе. Написал нескольких романов и сборник стихов.

Заслуженные награды нашли героя через десятки лет: в 1960 году Иван Андреевич награжден медалью «За боевые заслуги», в 1964-м - орденом Боевого Красного Знамени, в 1980 году - высшей наградой Советского Союза - орденом Ленина.