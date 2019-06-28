Директор рязанской фирмы попытался дать взятку сотруднику ФСБ в Заринске

Новости 28.06.2019 9:55 89

Директор рязанского ООО «Регионснаб 62» пойдет под суд за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

В апреле и мае УФСБ совместно с полицией провело проверку, в ходе которой выяснилось, что в одном из ООО Заринска использовался труд нелегальных мигрантов из Узбекистана. Рабочие числились сотрудниками ООО «Регионснаб 62» зарегистрированного в Рязани.

Пытаясь избежать ответственности, коммерческий директор компании предложил сотруднику УФСБ взятку в размере 90 тысяч рублей. Условием было непривлечение юрлица к административной ответственности и предупреждение о планируемых проверках в будущем. После передачи части суммы обвиняемый был задержан.

Фирма занимается, преимущественно, строительством и отделкой. Генеральным директором является Марина Погодина, имя коммерческого директора выяснить не удалось. У компании имеются 5 текущих исполнительных производств на сумму 5 292 рублей и 21 завершенное по поводу штрафов от ГИБДД. Имеются действующие решения о приостановке операций по счетам.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.