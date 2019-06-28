ОНФ добивается от властей спасения дороги в Бийске от большегрузов

Новости 28.06.2019 10:50 71

О том, что недавно отремонтированная дорога на улице Севастопольской в Бийске разрушена, рассказали народному фронту местные жители. Об этом сообщает ОНФ.

Активисты Общероссийского народного фронта в регионе обратились в администрацию Бийска с предложением ограничить движение большегрузных автомобилей по улице Севастопольской из-за разрушения обочины отремонтированной дороги. В направленном обращении общественники призвали власти укрепить обочину дороги и организовать альтернативную схему движения грузовиков.

Известно, что новый асфальт на улице Севастопольской уложили совсем недавно в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Край дорожного полотна начал крошиться в том месте, где грузовые автомобили сворачивают на стройплощадку. Поскольку улица находится в частном секторе, она узкая и тротуаров практически нет, большегрузный транспорт в принципе представляет опасность для жителей улицы Севастопольской», – рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

В городской администрации сообщили, что в данный момент идет активный поиск организации, которая проведет независимую экспертизу. Это необходимо для более подробного изучения причин появления трещин на дороге.