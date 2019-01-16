Коммунальный мост в Барнауле закроют для ремонта почти на месяц

Новости 28.06.2019 8:50 322

Движение по Старому мосту будет закрыто с 5 по 31 июля. Об этом сообщает Упрдор.

На совмещенном с автомобильным железнодорожном мосту через реку Обь в Барнауле с 5 по 31 июля 2019 года подрядной организацией Западно-Сибирской железной дороги будут проводиться работы по противокоррозийной защите пролетных строений моста.

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В связи с этим в целях безопасности во время проведения работ на Старом железнодорожном мосту с 22.00 до 6.00 местного времени в указанный период будет прекращено движение личного и общественного транспорта.

Состояние Старого моста признали аварийным еще в 2013 году, однако капитального ремонта не проводили, ограничиваясь текущими работами. Лишь в начале 2019 года был объявлен конкурс на проектно-изыскательные работы. Отремонтировать мост планируется к 2020 году.