Старый новый базар: как проходит реконструкция рынка "Центральный"

Новости 28.06.2019 7:40 223

Реконструкция здания Старого базара в Барнауле в самом разгаре. Ранее сообщалось, что все работы будут завершены осенью. Реконструкция началась в 2017 году. Ей занимается строительная компания "Сибирия".

Планируется, что рынок будет оформлен в современном формате. Также рядом со зданием Старого базара будет построена парковка на 170 машиномест.

Корреспондент «Политсибру» прогулялся мимо здания и оценил степень готовности объекта.

На первом этаже будут находиться предприятия общепита. Второй этаж станет работать в формате рынка. Здесь предусмотрена терраса для проведения мастер-классов, в том числе кулинарных.

Ранее предполагалось, что рынок начнет функционировать весной текущего года, но сроки в очередной раз перенесли.

При этом муниципальные власти могут снова рассмотреть вопрос о размещении новогодней елки в районе Старого базара. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался.

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