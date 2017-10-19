Старый новый базар: как проходит реконструкция рынка "Центральный"

Реконструкция здания Старого базара в Барнауле в самом разгаре. Ранее сообщалось, что все работы будут завершены осенью. Реконструкция началась в 2017 году. Ей занимается строительная компания "Сибирия".
Планируется, что рынок будет оформлен в современном формате. Также рядом со зданием Старого базара будет построена парковка на 170 машиномест.
Корреспондент «Политсибру» прогулялся мимо здания и оценил степень готовности объекта.
На первом этаже будут находиться предприятия общепита. Второй этаж станет работать в формате рынка. Здесь предусмотрена терраса для проведения мастер-классов, в том числе кулинарных.
Ранее предполагалось, что рынок начнет функционировать весной текущего года, но сроки в очередной раз перенесли.
При этом муниципальные власти могут снова рассмотреть вопрос о размещении новогодней елки в районе Старого базара. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался.
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