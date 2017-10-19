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Старый новый базар: как проходит реконструкция рынка "Центральный"

Новости
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Реконструкция здания Старого базара в Барнауле в самом разгаре. Ранее сообщалось, что все работы будут завершены осенью. Реконструкция началась в 2017 году. Ей занимается строительная компания "Сибирия".

Планируется, что рынок будет оформлен в современном формате. Также рядом со зданием Старого базара будет построена парковка на 170 машиномест.

Корреспондент «Политсибру» прогулялся мимо здания и оценил степень готовности объекта. 

На первом этаже будут находиться предприятия общепита. Второй этаж станет работать в формате рынка. Здесь предусмотрена терраса для проведения мастер-классов, в том числе кулинарных.

Ранее предполагалось, что рынок начнет функционировать весной текущего года, но сроки в очередной раз перенесли. 

При этом муниципальные власти могут снова рассмотреть вопрос о размещении новогодней елки в районе Старого базара. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался. 

Собственники показали, как изменится барнаульский &laquo;Старый базар&raquo; после реконструкции

Собственники показали, как изменится барнаульский «Старый базар» после реконструкции

Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Политсиб.ру