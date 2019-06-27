Директор «Бирюзовой Катуни» вернется в управление по туризму?

Новости 27.06.2019 18:05 98

В объявленном на днях конкурсе на должность начальника отдела развития приоритетных проектов в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности среди других претендентов обращает на себя внимание Сергей Николаевич Сошенко. Судя по совпадению ФИО и сферы деятельности, речь, скорее всего, идет о генеральном директоре «Бирюзовой Катуни». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Помимо Сергея Сошенко в конкурсе участвуют Даниил Артеменко, Сергей Болдырев, Олег Фаршатов и Наталья Шайкина. Это уже второй этап конкурса, он пройдет 12 июля. О начале первого было объявлено 4 июня.

Счетная палата раскрыла нарушения на десятки млн рублей в деятельности «Бирюзовой Катуни» Новости 31.05.2019 14:10 В 2017 году убытки турзоны составили 67,8 млн рублей 981

О назначении Сошенко на пост директора «Бирюзовой Катуни» 9 июля 2018 года сообщали региональные СМИ. Известно, что перед этим он работал как раз в управлении по туризму, где занимал должность руководителя отдела государственных проектов и программ. Поэтому его шансы на победу в конкурсе достаточно высоки.

Напомним, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» – проблемный объект, находящийся под угрозой банкротства. В последние месяцы из турзоны наблюдался отток резидентов, кроме того, свои претензии к оператору особой экономической зоны предъявила Счетная палата, выявившая многочисленные нарушения.

Ранее один из резидентов «Бирюзовой Катуни» - Сергей Нестеров - озвучил «Политсибру» мнение, что неэффективность турзоны – это прямое следствие некомпетентности ее постоянно сменяющихся руководителей.

«Бирюзовая Катунь» – это аномальная зона. За восемь лет здесь сменилось четыре директора. Все назначены без конкурсов и собеседований, не имеют ни коммерческой жилки, ни опыта управления бизнесом или хозяйственными процессами», – сказал Нестеров.

Предшественник Сергея Сошенко на должности гендиректора «Бирюзовой Катуни» Виктор Коршунов продержался на посту директора «Бирюзовой Катуни» всего полгода.