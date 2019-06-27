Алтайских чиновников накажут за непостроенную по нацпроекту школу

Новости 27.06.2019 19:30 94

Прокуратура Республики Алтай обнаружила ряд нарушений при реализации нацпроекта "Образование" и добилась привлечения к ответственности чиновников и директоров школ, сообщает пресс-центр регионального надзорного органа.

"В федеральный проект "Современная школа" вошло строительство школы в микрорайоне Горно-Алтайска, которое велось по инвестиционному соглашению с администрацией города. В связи с тем, что инвестор не исполнил обязательства, муниципалитет все равно неоднократно и неправомерно продлевал сроки строительства. В итоге школа не построена и готова только на 31%. Завершение строительства требует дополнительных вложений. При этом выполненные изменения в проектную документацию не прошли госэкспертизу", - говорится в сообщении.

Прокурором внесены представления, по результатам которых были приняты меры для завершения строительства школы. Необходимые документы направлены на проведение экспертизы. Кроме того, два сотрудника мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также выявлены факты несоблюдения конкурентных процедур при определении подрядчиков на проведение ремонта в четырех школах республики. По инициативе прокуроров руководители школ привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 75 тысяч рублей.

Дальнейшая проверка исполнения законодательства при реализации нацпроекта "Образование" показала ряд других нарушений, по каждому из которых было вынесено прокурорское представление.