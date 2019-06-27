Жителей Алтайского края оштрафовали на 10,5 млн за самовольный захват земли

Новости 27.06.2019 18:35 74

Жители Алтайского края умышленно или по незнанию обходят стороной земельное законодательство. Самые распространенные нарушения – самовольное занятие земли и использование земли не по целевому назначению, сообщается на сайте Росреестра.

По результатам проверок инспекторов, в 2018 году в доход консолидированного бюджета края поступило таких штрафов на сумму 7,7 млн рублей. На 1 июня текущего года - 2,8 млн рублей.

Многодетные семьи Барнаула дождутся собственного участка через 118 лет Новости 24.06.2019 15:10 Только 20 семей из 4,5 тысяч нуждающихся смогли получить участок 510

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина отметила, что земля является недвижимым имуществом и может выступать в качестве объекта права собственности. По ее словам, правообладатели земельных участков владеют, пользуются и распоряжаются земельными участками свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и не нарушает права и интересы других лиц.

В Росреестре подчеркнули, что деятельность контрольно-надзорных органов должна носить не только карательный характер, но также выполнять профилактические функции, выявлять нарушения, а не увеличить количество проверок.