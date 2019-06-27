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Жителей Алтайского края оштрафовали на 10,5 млн за самовольный захват земли

Новости
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Жители Алтайского края умышленно или по незнанию обходят стороной земельное законодательство. Самые распространенные нарушения – самовольное занятие земли и использование земли не по целевому назначению, сообщается на сайте Росреестра.

По результатам проверок инспекторов, в 2018 году в доход консолидированного бюджета края поступило таких штрафов на сумму 7,7 млн рублей. На 1 июня текущего года - 2,8 млн рублей.

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Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина отметила, что земля является недвижимым имуществом и может выступать в качестве объекта права собственности. По ее словам, правообладатели земельных участков владеют, пользуются и распоряжаются земельными участками свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и не нарушает права и интересы других лиц.

В Росреестре подчеркнули, что деятельность контрольно-надзорных органов должна носить не только карательный характер, но также выполнять профилактические функции, выявлять нарушения, а не увеличить количество проверок.

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Автор: Политсиб.ру