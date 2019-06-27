«Росводоканал Барнаул» победил в городском экологическом конкурсе

Новости 27.06.2019 15:50 19

«Росводоканал Барнаул» стал победителем городского конкурса «За вклад в защиту окружающей среды», который ежегодно проводит администрация Барнаула. 26 июня награду получил генеральный директор компании Дмитрий Масловский.

Барнаульский водоканал занял первое место в номинации «Экологически ответственная компания». Поскольку деятельность компании неразрывно связана с окружающей средой, поэтому на предприятии уделяют большое внимание природоохранным мероприятиям.

Часть из них направлена на снижение влияния на водоисточник: реку Обь. В 2018 году на очистных сооружениях канализации № 2 модернизировано оборудование зданий решеток и песколовок, это привело к повышению качества очистки сточных вод. Постоянно ведутся мониторинг состояния речной воды в районе двух речных водозаборов и очистных сооружений канализации. Для восстановления и поддержания биосферы реки каждый год выпускаются мальки рыб. В 2018 год в Обь было выпущено более 40 тыс. молоди сазана.

«Эта награда – признание заслуг и вклада каждого сотрудника водоканала. Мы как предприятие, которое обеспечивает горожан жизненно важным ресурсом, считаем экологическую работу неотъемлемой частью своей основной деятельности. Важно не только разумно пользоваться благами, которые дает природа, но и сохранять и преумножать их, чтобы обеспечить будущим поколениям комфортную жизнь», - отметил Дмитрий Масловский.

Не менее пристальное внимание в «Росводоканал Барнаул» уделяют экологическому воспитанию и просвещению населения. Для студентов и школьников регулярно проходят экскурсии на объекты предприятия. В 2018 году их посетили более 250 человек. Специалисты по экологии ведут занятия для студентов Алтайского государственного технического университета. А члены Совета молодых специалистов организуют Уроки чистой воды в школах и детских садах.