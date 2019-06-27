"Непрофессиональный менеджмент": власти назвали причины проблем "Индустриального" и "Иткульского спиртзавода"

Новости 27.06.2019 16:10 26

"Результат любой работы зависит от менеджмента", - так начальник управления края развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев прокомментировал проблемы на «Иткульском спиртзаводе» и комбинате «Индустриальный».

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«Возможно, менеджмент непрофессиональный или неотвечающий требованиям времени. Многие думают, что продажу нефти сейчас можно назвать самым выгодным бизнесом, но ведь надо понимать, что необходимо приложить усилия для ее добычи, переработки в определенный продукт. На все это необходимо затратить определенные средства. Нужно вложить какие-то деньги в производственные мощности и в последствии добиваться, чтобы приложенные усилия дали какой-то результат», - сказал Евстигнеев.

Он добавил, что не исключает, что у руководства проблемных ныне компаний не хватило возможностей или опыта для работы в сложившихся обстоятельствах. По его словам, есть масса примеров, когда разорялись крупные компании, потому что не могли смотреть на перспективу.

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Накануне депутат АКЗС Вероника Лапина сообщила на своей странице в Facebook о грядущих увольнениях 500 сотрудников «Индустриального» и предположила, что ниша алтайского предприятия окажется захвачена китайской и турецкой продукцией.

В Минсельхозе рассказали, что в связи с выводом нерентабельных площадей и совершенствованием системы теплообеспечения, часть работников комбината действительно высвободится, однако массового характера увольнения носить не будут. Притом, значительная доля сокращений придется на управленческий аппарат.

Однако Управление по труду и занятости Алтайского края сообщает, что в «Индустриальном» трудится 561 человек и лишь половина из них сохранит за собой рабочие места. С остальными работает служба занятости.