Профильное управление разъяснило, как будет повышать число занятых граждан в Алтайском крае

Новости 27.06.2019 17:10 137

Общий объем средств, направленных на достижение результатов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Алтайском крае, составляет более 1,7 млрд рублей. Об этом рассказал начальник управления края развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев в рамках пресс-конференции 27 июня.

«Бизнес в крае нужно развивать. Наше ведомство занимается именно этим. То есть мы можем помочь сегодняшнему предпринимателю в сопровождении его дел на любом этапе. Это могут быть правовые вопросы. Также это могут быть вопросы связанные с помощью в выделении каких-то средств и информирования о правилах получения грантов. Для развития предпринимательства в крае будут проводиться различные конкурсы, осуществляться всевозможные меры господдержки. Отдельным блоком я хочу назвать необходимость формирования благоприятного делового климата», - сказал Евстигнеев.

Кроме того, он напомнил о необходимости введения законодательных инициатив, которые бы позволили малому и среднему бизнесу чувствовать себя комфортно.

«Нужно прорабатывать вопросы изменения налоговой риторики, контрольно-надзорной деятельности», - отметил начальник управления развитию предпринимательства.

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Главную задачу, которую поставил президент России Владимир Путин, это увеличение занятых граждан в сфере малого и среднего предпринимательства. За шесть лет необходимо с 19 млн занятых дойти до показателя в 25 млн занятых.

«В Алтайском крае по состоянию на 2019 год было 269 тысяч занятых в сфере малого и среднего бизнеса. За эти шесть лет нужно, чтобы таких стало 329 тысяч человек», - рассказал он.

Общее количество занятых складывается из совокупности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и работников, трудоустроенных на вышеуказанных лиц. Таким образом, за шесть лет нужно «нарастить» примерно 60 тысяч человек. Речь идет как о создании новых предприятий, так и о расширении штата в уже существующих предприятиях. Кроме того, по словам Евстигнеева, нужно способствовать выходу людей из теневого сектора.

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«Но опять же, мы не должны никого заставлять. Нужно создать такие условия, чтобы люди сами стремились к оформлению своей деятельности по всем правилам», - объяснил Евстигнеев.

Для повышения уровня делового климата в крае будет потрачено до 2024 года более 1,7 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей – федеральные средства, 185,7 млн рублей – региональные, 127,8 млн рублей – внебюджетные. В том числе будет выделено 642,1 млн рублей на региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», из которых 509,2 млн рублей – федеральные деньги.

«При этом необходимо дополнительно учитывать средства региональной гарантийной организации, которые составляют 675 млн рублей, и фонда микрозаймов - 568 млн рублей, объем капитализации которых превышает 1,2 млрд рублей и ежегодно увеличивается благодаря эффективной деятельности», - заявил Александр Евстигнеев.

Значительная часть средств гарантийной организации будет проходить через региональное министерство сельского хозяйства, где сохраняется система грантов для различных агростартапов, на развитие сельхозкооперативов в Алтайском крае. На эти цели будет выделено 642 млн рублей, из которых 508 млн рублей являются средствами федерального бюджета.

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Национальный проект предлагает необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее - регистрация и помощь в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях, таких как туризм или сельское хозяйство и расширения бизнеса с выходом на экспорт.

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры является основным исполнителем на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и разработанных для его реализации региональных проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».