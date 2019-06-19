Какая работа идет в области обращения с ТКО в Алтайском крае?

Новости 27.06.2019 16:40 149

27 июня прошел Общественный совет Минприроды Алтайского края. На мероприятии речь шла о ходе реализации территориальной схемы обращения с ТКО. Основным докладчиком на данную тему стал замначальника управления природных ресурсов и нормирования, начальник отдела экспертизы и нормирования Александр Лукьянов.

Обозримое будущее

Как рассказал Лукьянов, в рамках реализации проекта «Чистая линия» предусмотрена ликвидация пяти свалок в черте городских поселений. В текущем году проводится разработка проектно-сметной документации по их рекультивации. Он отметил, что реализация регионального проекта в 2019 году не планируется, бюджетных средств на финансирование мероприятия не предусмотрено. Все работы планируется начать в 2020 году.

Кроме того, в рамках реализации проекта обращения с ТКО в 2019 году планируется разработка электронной модели. В 2018 году началась актуализация материалов.

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По данным проведенного мониторинга, по состоянию на июнь услуга оказывается в 287 населенных пунктах. Это 76,6% от населения всего Алтайского края. В остальных населенных пунктах региональными операторами совместно с органами местного самоуправления проводятся подготовительные мероприятия, в том числе разрабатываются и согласовываются графики вывоза ТКО, а также проводится разъяснительная работа с населением.

Буквально вчера состоялась поездка в Рубцовск, до этого экспертная группа была в Заринске и Бийске, где работа регионального оператора была признана удовлетворительной, - прокомментировал Лукьянов.

«Пока не заходит колесо мусоровоза – плата не ставится»

В свою очередь на совещании затронули один из самых важных вопросов - собираемость оплаты за мусор. В Алтайском крае она составляет 73%, с учетом Барнаула и ближайших территорий, которые входят в зону регоператора «Эко-Комплекс».

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Говоря о платежных поручениях, Лукьянов обратил внимание на то, что такая проблема определенно существует:

«В некоторые муниципальные образования зашли совсем новые региональные операторы, некоторые даже из других субъектов. Понятно, с платежной базой есть проблемы. Было проведено соответствующее совещание с муниципальными образованиями и с региональным оператором. Что касается выставления платы, то договоренность была такая – пока не заходит колесо мусоровоза на территорию – плата не ставится. Если плата ошибочно внесена, то с квитанцией необходимо обратится к региональному оператору, он сделает перерасчет. Если положительного результата не удалось достигнуть, то следует обратиться к органам исполнительной власти. В том числе прокурором края создана рабочая группа, дано поручение жилищной инспекции навести порядок в этом вопросе».

Есть над чем работать

Для транспортирования ТКО региональными операторами помимо использования собственных технических ресурсов привлекаются подрядные организации. Всего на территории края транспортирование ТКО осуществляется с использованием 266 единиц спецтехники.

Более того, в Алтайском крае была проведена инвентаризация имеющихся контейнерных площадок и контейнеров для ТКО, расположенных в населенных пунктах. Всего в регионе 2953 контейнерных площадок, на которых установлено 10 тысяч 794 контейнеры для ТКО, из них – 1144 в Барнауле.

В настоящее время на территории края имеются организации, занимающихся переработкой отходов. Переработке подлежит картон, бумага, полимерные материалы, шины и не только. Известно, в крае расположено действующих объектов по обработке отходов – 45, совершающих утилизацию отходов – 42, обезвреживание отходов – 25.

Комиссией была принята работа в области обращения с ТКО, как удовлетворительная. Но нам есть над чем работать и мы данную работу будем в дальнейшем продолжать, - отметил Лукьянов.

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Напомним, с января 2019 года Алтайский край перешел на новую систему обращения с отходами. Стоит отметить, что Алтайский край изначально был поделен на 7 технологических зон – Барнаульскую, Заринскую, Бийскую, Рубцовскую, Алейскую, Каменскую и Славгородскую. В итоге к работе приступили 5 регоператоров, причем одна компания обслуживает сразу три зоны - Бийскую, Заринскую и Алейскую. Кстати, 4 из 5 регоператоров являются местными компаниями и лишь одна представляет Новосибирск.