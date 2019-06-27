Что случилось с бюджетными местами в алтайских вузах?

Новости 27.06.2019 15:15 48

Представители учебных заведений опровергли сообщение СМИ о сокращении бюджетных мест. Об этом пишет «Толк».

Многие СМИ, ссылаясь на прогноз правительства для Федерального Собрания, заговорили о сокращении бюджетных мест в вузах к 2024 году. Это сообщение вызвало настоящий резонанс в обществе. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, журналисты неправильно истолковали данную информацию. Как пишет РБК, ссылаясь на слова чиновницы, причиной сокращения бюджетных мест будет исключительно демографический фактор.

«Что касается изменения цифры приема, оно может происходить только по одной причине — демографический прогноз. С точки зрения демографического прогноза у нас есть методы снижения, но оно не такое драматичное», — объяснила Голикова РБК.

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На данный момент в вузах Алтайского края речи о сокращении бюджетных мест не ведется. Как пояснили «ТОЛКу» в АлтГТУ, в 2019 году им, включая филиалы, выделили 1694 места по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.

«Традиционно приоритетными для университета являются направления подготовки технической и технологической направленности, а также IT-отрасли. Поэтому лидерами по количеству бюджетных мест в этом году на очной форме бакалавриата стали: направление «Строительство» – 101 бюджетное место, «Электроэнергетика и электротехника» – 66 мест и «Продукты питания из растительного сырья» – 53 места», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью АлтГТУ Наталья Юрина.

В 2020/21 учебном году АлтГТУ также ждет роста количества бюджетных мест, их выделят 1845, что на 151 место больше по сравнению с 2019/20. На место по той или иной специальности претендуют от 7 до 13 человек.

«На разных направлениях подготовки разный конкурс. Традиционно самыми популярными направлениями подготовки являются: «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Дизайн», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», «Инноватика». В среднем на эти направления подготовки претендуют 8-13 человек на место. Направления с чуть меньшим конкурсом – 7-8 человек на место: «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Технология транспортных производств», «Эксплуатация транспортных машин», – заключают в АлтГТУ.

Что касается платного обучения, то здесь самыми доступными направлениями можно назвать «Экономику», «Менеджмент», ГМУ, «Экономическую безопасность» и «Бизнес-информатику» – 93 500 рублей в год. Самым дорогим – «Дизайн» – 182 000 рублей в год.

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В Алтайском филиале РАНХиГС также заметили увеличение бюджетных мест, например, в 2018-м по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика» их было 14, в этом году уже 15, а на «Психологии» количество выросло с 15 до 20.

«В 2018-2019 конкурс по бюджетному набору на «Психологию» – 6 человек на место, на «Экономику» – 22, на «Государственное и муниципальное управление – 22», а на «Юриспруденцию – 21», – сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

Стоит отметить, что стоимость обучения в Алтайском филиале РАНХиГС зависит от количества баллов по ЕГЭ – чем выше баллы, тем меньше стоимость обучения.