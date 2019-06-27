Шесть алтайских выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Шесть выпускников Алтайского края сдали единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Высший балл набрали Любовь Милосердова и Ксения Русанова из барнаульской гимназии № 42, Николай Голотвин и Алексей Назаров из Бийского лицея-интерната, Софья Абрамова из гимназии № 27 Барнаула и Полина Прокушева из школы Советского района. Еще 41 человек набрал более 90 баллов.
Максимальный балл по биологии составил 98. Всего 20 ребят получили 90 и более баллов. Таковы результаты последних ЕГЭ. Как сообщили в Минобре, биологию сдавали более 2000 человек, информатику выбрали свыше 1000. Минимальное количество баллов, которое им необходимо было набрать для поступления в вуз, по биологии составляет 36, по информатике и ИКТ - 40.
Выпускники из нескольких районов края получили максимальный балл по русскому языку