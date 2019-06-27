О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Шесть алтайских выпускников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Новости
48
0

Шесть выпускников Алтайского края сдали единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Высший балл набрали Любовь Милосердова и Ксения Русанова из барнаульской гимназии № 42, Николай Голотвин и Алексей Назаров из Бийского лицея-интерната, Софья Абрамова из гимназии № 27 Барнаула и Полина Прокушева из школы Советского района. Еще 41 человек набрал более 90 баллов.

Максимальный балл по биологии составил 98. Всего 20 ребят получили 90 и более баллов. Таковы результаты последних ЕГЭ. Как сообщили в Минобре, биологию сдавали более 2000 человек, информатику выбрали свыше 1000. Минимальное количество баллов, которое им необходимо было набрать для поступления в вуз, по биологии составляет 36, по информатике и ИКТ - 40.

Сразу 25 выпускников из Алтайского края набрали высший балл за ЕГЭ по русскому языку

Сразу 25 выпускников из Алтайского края набрали высший балл за ЕГЭ по русскому языку

Новости

Выпускники из нескольких районов края получили максимальный балл по русскому языку

335
На 27 июня в Алтайском крае насчитывается 47 человек, получивших высший балл по ЕГЭ: 9 – по химии, 1 – по истории, 2 – по литературе, 1 – по географии, 2 – по математике, 25 – по русскому языку, 1 – по обществознанию и 6 – по информатике.

Автор: Политсиб.ру