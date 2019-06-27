Лидер алтайских эсеров призвал помочь семье, чей дом соседствует с оползнем

Новости 27.06.2019 13:50 38

К депутату Госдумы от "Справедливой России" Александру Терентьеву обратились жители села Шульгин Лог из Советского района. Более четырех лет многодетная семья вынуждена жить в доме, находящемуся на границе с оползневой зоной. На видео запечатлены кадры обрушения берега. До ближайшего дома остались считанные метры, пропасть приближается на глазах.

Еще в 2014 году, после наводнения, берег реки начал обрушаться. По словам местной жительницы, она вместе с соседями обратилась в администрацию Советского района для разрешения сложившейся ситуации. Их оттуда отправили в водоохранное учреждение в село Верх-Обское, там посоветовали обращаться в Жилищную инспекцию, сообщает пресс-служба партии.

Далее были обращения к прежнему губернатору и даже в федеральные структуры. Однако все они, как под копирку, по словам сельчанки, "спускались" на администрацию Советского района.

В течение этого времени жильцы "приговоренных" к обрушению от оползня домов не сидели сложа руки. Они на собственные средства провели экспертизу, которая подтвердила, что ситуация чрезвычайная, и дальнейшее проживание в их домах чревато трагедией.

Между тем только в 2018 году администрация сельсовета выделила им земельный участок под строительство, в очереди на который они стояли больше четырех лет. "До сих пор нам непонятно, выделили ли нам этот участок в связи с аварийностью нашего жилья или же по программе для многодетных семей?", – задается вопросом жительница Шульгина Лога.

Впоследствии, продолжает она, селяне провели межевание на участке за свой счет.

"Предполагается (со слов чиновников), что на данном участке будет построен дом для нашего проживания. Никому неизвестно, будет ли он в муниципальной собственности или в нашей. О ходе событий нас не информируют, какие-либо документы предъявлять отказываются. На сегодняшний день промежованный участок нам предлагают заменить, так как при выдаче земли администрация не учла нахождение на участке трубопровода для сточных весенних вод", - говорит автор обращения.

Депутат Александр Терентьев направил запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой о содействии "в оперативном решении этой острой проблемы". Он особо подчеркивает, что "изучение видеоматериалов позволяет сделать вывод о необходимости незамедлительных мер по отселению жителей в связи с непосредственной угрозой их жизни, здоровью и имуществу".