В АГМУ подал документы первый стобалльник

Новости 27.06.2019 14:50 40

Выпускники школ начали подавать заявления на поступление в АГМУ с оригиналами документов. В их числе сестры Анастасия и Кристина Ширяевы, окончившие барнаульскую школу № 107 с отличием, это позволило им получить по 10 дополнительных баллов индивидуальных достижений.

Анастасия набрала 100 баллов ЕГЭ по химии, 98 – по русскому языку и 87 по биологии.

«В нашей семье медиков нет, очень хочу помогать людям и ни в какой другой профессии себя не представляю. Уезжать в другой город не хочу, тем более, что наш Алтайский медицинский университет очень престижный и ничуть не уступает другим медицинским вузам», – поделилась Анастасия.

У Кристины 98 баллов по химии, 93 балла по биологии и 87 по русскому языку.

«Врачом хочу стать давно, помогать людям, как и врачи, к которым нередко приходилось обращаться за помощью в детстве. Об Алтайском медицинском университете хорошо отзываются наши учителя, хвалят вуз, его сильных преподавателей и профессоров. С направлением подготовки еще не определилась – одинаково интересны стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия», – рассказала Кристина.

Набранные в совокупности 295 и 288 баллов соответственно позволят Анастасии и Кристине Ширяевым в течение первого курса получать ежемесячно повышенную стипендию по 10 тысяч рублей.

За первую неделю работы приемной комиссии АГМУ на все факультеты вуза подано 138 заявлений. По большей части, это выпускники колледжей и абитуриенты из ближнего зарубежья.

Напомним, в этом году абитуриенты АГМУ впервые получили возможность подавать документы в вуз, не посещая приемную комиссию. Для их удобства внедрен электронный информационный сервис «Личный кабинет поступающего в АГМУ». Он позволяет абитуриентам, в том числе из отдаленных территорий Алтайского края, подать заявление на поступление в вуз и электронные копии необходимых документов, не выходя из дома. Таким образом, абитуриенту, подавшему заявление и документы посредством личного кабинета, необходимо будет прийти в приемную комиссию всего один раз – для предоставления оригиналов документов к зачислению.

Для удобства абитуриентов также с 28 июня по 5 июля будет организована работа выездных приемных комиссий с приемом документов в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, селе Родино, а также в Горно-Алтайске.

Сведения об участии в конкурсе в пределах квот и на свободные места, данные о проходных баллах поступающих, сведения об индивидуальных достижениях и другую важную информацию абитуриенты могут найти в специальном разделе на сайте вуза и на странице приемной комиссии в соцсети «ВКонтакте».

Приемная комиссия АГМУ работает по адресу: Алтайский край, Барнаул, улица Папанинцев № 126. Время работы: понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00, суббота - с 9:00 до 14:00. Телефон: +7 (3852) 566-900.

Министерством здравоохранения РФ в этом году АГМУ выделено 480 бюджетных мест, из них 61% – это целевые места. Больше всего бюджетных мест выделено по направлению «Лечебное дело» – 315 (из них 198 целевых), по направлению «Педиатрия» – 95 (61 целевое), «Стоматология» – 30 (18 целевых), по 20 бюджетных мест выделено по направлениям «Медико-профилактическое дело» (12 целевых мест) и «Фармация» (4 целевых места).

По итогам вступительных испытаний 29 июля будут подписаны приказы о зачислении студентов, поступающих на бюджет по целевым направлениям и в пределах установленных квот (дети-сироты, военнослужащие и т.д.).

3 августа состоится зачисление на бюджет студентов «первой волны», прошедших по конкурсу (80% мест). Студенты «второй волны» будут зачислены 8 августа (заполняются 100% бюджетных мест).

По договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление пройдет с 29 июля по 31 августа для граждан России и ближнего зарубежья.