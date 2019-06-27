Алтайский филиал «Россельхозбанка» с начала года продал более 1000 золотых монет

Новости 27.06.2019 12:40 67

В этом месяце сотрудники банка за два дня реализовали 200 золотых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» на общую сумму 4,7 млн. рублей. В результате доход алтайского филиала за реализованные монеты с начала года составил свыше 1,3 млн. рублей.

«Покупка инвестиционных и памятных монет - это надежный инструмент для долгосрочных вложений в драгоценные металлы и хороший способ защитить средства от обесценивания», - отметил заместитель директора филиала Николай Бойко.

Монеты из драгоценных металлов на сегодняшний день выступают альтернативой таким традиционным видам сбережения средств, как банковские вклады, валюта, ценные бумаги, недвижимость, особенно в долгосрочной перспективе. Население «двух Алтаев» активно пользуется данным инструментом инвестирования. С начала 2019 года Алтайский филиал Банка реализовал 1395 монет из драгоценных металлов: 350 памятных и 1045 инвестиционных.