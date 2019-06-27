Группу компаний в Алтайском крае подозревают в картельном сговоре

Новости 27.06.2019 12:10 70

В организации картельного сговора подозреваются компании «Интерьер» и «Стиль Сибири», сообщает УФАС Алтайского края.

По информации ведомства, признаки сговора были обнаружены при проведении в 2018 году семи аукционов на право поставки мебели для региональных учреждений здравоохранения. Начальная цена контрактов составила тогда 7,6 млн рублей.

Участники сговора, по мнению ведомства, создавали видимость торгов, снижая цену на 0,5 – 1%. Это приводило к тому, что победители получали контракты по максимально возможной цене.

Участники картеля «таранили» торги по поставке медизделий в Алтайском крае Новости 12.12.2018 21:15 Общая сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила более 6 млн рублей 668

УФАС установлено, что ООО «Интерьер» и ООО «Стиль Сибири» имеют одного учредителя и директора и составляют одну группу лиц, что дает повод думать о наличии общих интересов. Известно, что они были освобождены от действующих запретов на заключение соглашений, установленных антимонопольным законодательством.

В результате ряда процедур по проверки компаний было возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. На сегодняшний день осуществляется сбор и анализ дополнительных доказательств и фактов реализации картельного соглашения.

Первое рассмотрение обстоятельств дела состоится 9 июля.