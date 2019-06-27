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Рубцовский хлебокомбинат остановил производство, без работы могут остаться 300 человек

Новости
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С 26 июня на "Рубцовском хлебокомбинате" остановлено производство хлебобулочных изделий. Согласно полученной информации, цеха предприятия остановлены на неопределенный срок. Комментировать ситуацию в хлебокомбинате не стали.

Как пишет портал vrubcovske.ru, в фирменных павильонах предприятия, где еще накануне реализовывалась своя продукция, со вчерашнего дня завезена на реализацию продукция сторонней организации "Рубцовский каравай".

Как уже сообщалось ранее, проблемы у предприятия начались уже давно. Так, в январе текущего года хлебокомбинат был на грани закрытия. В феврале рубцовский горком КПРФ провел митинг за сохранение АО «Рубцовский хлебокомбинат» и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации. В акции приняли участие около 250 человек.

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В акции приняли участие около 250 человек

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Перед собравшимися в частности выступила председатель профкома АО «Рубцовский хлебокомбинат» Галина Сизых.

Кстати, угроза закрытия актуальна для еще целого ряда крупных городских предприятий: ОАО «Рубцовский мясокомбинат», МУП «ПАТП», МУП «Рубцовский водоканал».

Продолжит ли работу одно из старейших предприятий Рубцовска и как сложится судьба работников хлебокомбината, которых по некоторым данным, около 300 человек, пока остается неизвестным.

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Автор: Политсиб.ру