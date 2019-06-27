Ночное ДТП в Барнауле привело к гибели женщины

Новости 27.06.2019 11:05 83

ДТП произошло в Барнауле в ночь на 27 июня. В результате столкновения автомобиля марки «Хонда Аккорд» с электроопорой погибла женщина 1983 года рождения, которая в этот момент находилась за рулем.

Кроме женщины, в машине находилось трое мужчин 1984, 1987 и 1990 года рождения. Все они получили телесные травмы и были госпитализированы.

По официальной информации, столкновение произошло в 0:30 в районе ул.Аванесова, 32. Автомобиль столкнулся с электроопорой, после чего перевернулся и произошло возгорание. По данным очевидцев, на месте происшествия несколько минут спустя появились скорая помощь, полиция и пожарные.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.