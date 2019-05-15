Тюрьма или правительство: комитет Кудрина рассказал о вариантах для мэров после отставки

Новости 27.06.2019 10:40 101

В России мэры городов после сложения полномочий переходят на работу в региональные правительства, а иногда становятся фигурантами уголовных дел. Такой вывод сделали в Комитете гражданских инициатив (КГИ), основанном экс-министром финансов, главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, сообщает URA.ru.

В докладе сообщается, что за прошедшие 11 лет была изучена судьба 263 мэров. Оказалось, что 55 из них ушли работать в местное правительство, а фигурантами уголовных дел стали 39 экс-мэров.

«Под уголовное преследование чаще попадали избранные мэры, как более независимые, а те, кого назначили по конкурсу, чаще шли на повышение», — говорится в докладе.

Кроме того, 20 бывших градоначальников избрались в Госдуму или получили назначение в Совет Федерации и 12 стали губернаторами.

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Из материалов доклада следует, что 10 лет назад 73% градоначальников избирались местными жителями, но к 2014 году тенденция резко изменилась и теперь подавляющее количество мэров назначаются конкурсной комиссией. Специалисты КГИ отметили, что назначенные главы городов больше ориентировались на соблюдение регламентов, чем на экономическое развитие подконтрольной территории.

«В условиях нарастания числа конфликтов, связанных с городской тематикой, растет запрос на мэров-политиков, которые умеют разговаривать с жителями, особенно с протестными группами. Однако такая система нарушена — сейчас мэр больше зависит от отношений с губернатором, чем от настроения жителей», — заявили авторы доклада.

По словам эксперта КГИ Андрея Максимова, уголовные дела на мэров чаще всего является способом давления на губернаторов.

«Это как раз связано с усилением активности правоохранителей в отношении таких губернаторов, поскольку сейчас мэры часто входят в их команды», — говорит эксперт.