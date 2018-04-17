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Крупнейший тепличный комплекс в Сибири ликвидируют в Алтайском крае?

Новости
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В Алтайском крае тепличный комплекс «Индустриальный» может прекратить работу из-за финансовых трудностей уже в августе. Сотрудники крупнейшего предприятия в Сибири получили уведомления о предстоящих увольнениях. В общей сложности без работы могут остаться около 500 человек. Об этом сообщает депутат АКЗС Вероника Лапина на своей странице в Facebook.

Еще в 2018 году власти Алтайского края, которые владеют 100 % акций ОАО, пытались  его продать за 1 млрд 323,7 млн рублей. Однако торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. Поговаривали, что причиной тому стала завышенная стоимость лота, которая в три раза превышала стоимость всех ценных бумаг.

Власти Алтайского края прокомментировали возможную продажу тепличного комплекса &laquo;Индустриальный&raquo; &laquo;Сибирской генерирующей компании&ra

Власти Алтайского края прокомментировали возможную продажу тепличного комплекса «Индустриальный» «Сибирской генерирующей компании&ra

Новости

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Ранее в СМИ сообщалось,  что наш край намерен вывести на безубыточность крупный тепличный комплекс, ранее исключенный из программы приватизации. Об этом журналистам говорила начальник управления имущественных отношений региона Елена Зинкова. К слову, компанию исключили из плана приватизации по решению губернатора Виктора Томенко.

На сегодняшний день предприятие без объяснения причин готовится к прекращению хозяйственной деятельности. По некоторым данным,  ОАО не будет проходить процедуру банкротства, там нет крупного производства.

Власти Алтайского края просят бизнес вытащить тепличный комбинат из долговой ямы

Власти Алтайского края просят бизнес вытащить тепличный комбинат из долговой ямы

Новости

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Напомним, что ОАО «Индустриальный» занимается выращиванием овощей, а также их оптовой и розничной реализацией. На долю предприятия приходилось более 90% выращиваемых в теплицах овощей на Алтае. Тепличный комплекс расположен на 24 земельных участках общей площадью 161,6 га.

Автор: Политсиб.ру