Крупнейший тепличный комплекс в Сибири ликвидируют в Алтайском крае?

Новости 27.06.2019 8:50 375

В Алтайском крае тепличный комплекс «Индустриальный» может прекратить работу из-за финансовых трудностей уже в августе. Сотрудники крупнейшего предприятия в Сибири получили уведомления о предстоящих увольнениях. В общей сложности без работы могут остаться около 500 человек. Об этом сообщает депутат АКЗС Вероника Лапина на своей странице в Facebook.

Еще в 2018 году власти Алтайского края, которые владеют 100 % акций ОАО, пытались его продать за 1 млрд 323,7 млн рублей. Однако торги не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. Поговаривали, что причиной тому стала завышенная стоимость лота, которая в три раза превышала стоимость всех ценных бумаг.

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Ранее в СМИ сообщалось, что наш край намерен вывести на безубыточность крупный тепличный комплекс, ранее исключенный из программы приватизации. Об этом журналистам говорила начальник управления имущественных отношений региона Елена Зинкова. К слову, компанию исключили из плана приватизации по решению губернатора Виктора Томенко.

На сегодняшний день предприятие без объяснения причин готовится к прекращению хозяйственной деятельности. По некоторым данным, ОАО не будет проходить процедуру банкротства, там нет крупного производства.

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Напомним, что ОАО «Индустриальный» занимается выращиванием овощей, а также их оптовой и розничной реализацией. На долю предприятия приходилось более 90% выращиваемых в теплицах овощей на Алтае. Тепличный комплекс расположен на 24 земельных участках общей площадью 161,6 га.