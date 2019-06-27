Мэрия Барнаула позволит предпринимателю Дугину приватизировать нежилое помещение за 780 тысяч

Новости 27.06.2019 7:10 41

Предприниматель Данил Дугин получит преимущественное право на приватизацию нежилого помещения на проспекте Ленина, 199. Постановление на этот счет подписал замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.

Общая площадь помещения составляет почти 340 кв. м, Дугин намерен приобрести 40/100 долей, это 135,7 кв. м. Стоимость сделки составит 780 тысяч рублей. Известно, что в данный момент бизнесмен арендует вышеуказанную недвижимость. Приватизируемое помещение находится в трехэтажном административном здании, в котором не расположено никаких организаций. Это следует из данных электронного справочника 2ГИС.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», Данил Петрович Дугин зарегистрирован в Барнауле в качестве ИП.

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Согласно выписке из ЕГРЮЛ, он занимается оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой.

По сведениям «Спарк-Интерфакс», ИП Дугин входит в реестр недобросовестных поставщиков. Как следует из информации с сайта Госзакупок, прошлым летом Дугин подавал заявку на участие в электронном аукционе, организованном Бийским олеумным заводом. Предметом торгов была поставка материалов для монтажа отопления на сумму чуть выше 60 тысяч рублей.

24 июля 2018 года заявка была рассмотрена и одобрена. Однако уже 22 августа предприятием-заказчиком был подписан протокол отказа от заключения контракта. В документе сообщалось, что Данил Дугин признан уклонившимся от выполнения заказа, поскольку не предоставил в положенный срок подписанный проект контракта.

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Стоит добавить, что в настоящее время арбитражный суд рассматривает иск Дугина к строительной фирме «Вира», которая, согласно заявлению предпринимателя, задолжала ему чуть менее 250 тысяч рублей.

Отметим, что Данил Дугин - не только индивидуальный предприниматель, но еще и выступает одновременно в роли директора и соучредителя ООО «Арида». Данная компания занимается "неспециализированной оптовой торговлей". Вторым совладельцем «Ариды» указан еще один Дугин – на этот раз Константин. Судя по отчеству, можно предположить, что он является братом Данила Дугина. Обращает на себя внимание величина уставного капитала фирмы - 700 тысяч рублей.