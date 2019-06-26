Прокуратура вступилась за историческое здание в Барнауле

Прокуратура Барнаула провела проверку исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Речь идет о многоквартирном жилом доме по улице Никитина, 103. Здание построено в 1903 году и является объектом культурного наследия.
В марте 2018 года данный памятник архитектуры признан непригодным для проживания и подлежащим реконструкции. Напомним, здание сильно пострадало в результате пожара. На протяжении длительного времени объект находился без кровельного покрытия, что приводило к разрушению его основных конструкций, а в конечном счете к утрате его архитектурно-художественной ценности.
«В настоящее время сохраняется угроза дальнейшего разрушения памятника под воздействием природных и техногенных факторов», - сообщает пресс-служба ведомства.
Также упоминается еще одно здание на Красноармейском, давно уничтоженное огнем
По результатам проверки прокуратура предъявила административное исковое заявление с требованием обязать городскую администрацию издать распоряжение о дальнейшем использовании аварийного памятника, сроках реконструкции и отселения физических и юридических лиц.
Требования прокуратуры города признаны судом обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.