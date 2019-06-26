Прокуратура вступилась за историческое здание в Барнауле

Новости 26.06.2019 18:30 59

Прокуратура Барнаула провела проверку исполнения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Речь идет о многоквартирном жилом доме по улице Никитина, 103. Здание построено в 1903 году и является объектом культурного наследия.

В марте 2018 года данный памятник архитектуры признан непригодным для проживания и подлежащим реконструкции. Напомним, здание сильно пострадало в результате пожара. На протяжении длительного времени объект находился без кровельного покрытия, что приводило к разрушению его основных конструкций, а в конечном счете к утрате его архитектурно-художественной ценности.

«В настоящее время сохраняется угроза дальнейшего разрушения памятника под воздействием природных и техногенных факторов», - сообщает пресс-служба ведомства.

Алтайохранкультура рассказала, что нельзя делать с рестораном «Демидовский» и гимназией Будкевич Новости 01.01.2019 19:38 Также упоминается еще одно здание на Красноармейском, давно уничтоженное огнем 766

По результатам проверки прокуратура предъявила административное исковое заявление с требованием обязать городскую администрацию издать распоряжение о дальнейшем использовании аварийного памятника, сроках реконструкции и отселения физических и юридических лиц.

Требования прокуратуры города признаны судом обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

Постановлением краевого Законодательного собрания от 28 декабря 1994 года многоквартирный дом на Никитина, 103 внесен в реестр памятников архитектуры регионального значения. В декабре 2010 года дом частично cгорел. От огня пострадала крыша и большая часть строения. После этого в здании произошло еще несколько пожаров. Последнее возгорание было зарегистрировано 29 января 2013 года.