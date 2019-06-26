Экс-руководителем «Горзеленхоза» займется судья, рассматривающий дело депутата АКЗС

Новости 26.06.2019 17:55 73

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия Барнаула «Городское зеленое хозяйство» Сергея Гончарова. Об этом сообщает Следственный комитет Алтайского края. Кроме того, под следствием находится и бывший главный инженер предприятия Евгений Резанцев. Дело передано на рассмотрение в суд.

Как ранее сообщал «Политсибру», Сергей Гончаров был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в сентябре 2018 года. Арест состоялся после получения части взятки от индивидуального предпринимателя.

По данным "Политсибру", дело Гончарова поступило в суд еще 18 июня. Дата первого заседания пока не назначена. Судьей на процессе будет Жанна Уханова, которая также выступает судьей в процессе депутата АКЗС Андрея Волкова, которого обвиняют в растрате 43 млн рублей.

Что известно о руководителе барнаульского «Горзеленхоза», которого задержали за взятку? Новости 05.09.2018 17:15 Вчера в Барнауле задержали руководителя МУП «Городского зеленого хозяйства» Сергея Гончарова за получение крупной взятки 1153

«Следствием установлено, что руководитель МУП «Горзеленхоз» при соучастии и посредничестве главного инженера этого же предприятия требовал от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взятки за заключение и подписание договоров на выполнение различных работ по благоустройству и оказание услуг муниципальному предприятию (так называемые «откаты»)», - сообщается на сайте ведомства.

На данный момент известно, что в период работы обвиняемые незаконно получили денежные средства на сумму более 1,4 млн рублей. Обвиняемые свою вину признали. В целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест.

Стало известно, кто занял должность руководителя «Горзеленхоза» в Барнауле Новости 14.09.2018 17:45 Андрей Курышин сменил Сергея Гончарова, которого задержали 4 сентября за получение взятки 795

Напомним, что за последнее время было заведено еще несколько уголовных дел по подобным статьям. В начале июня в отношении замглавы администрации Барнаула Александра Алексеенко было возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Также ходят слухи о возбуждении уголовного дела в отношении председателя комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова.