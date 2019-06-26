О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Экс-руководителем «Горзеленхоза» займется судья, рассматривающий дело депутата АКЗС

Новости
73
0

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия Барнаула «Городское зеленое хозяйство» Сергея Гончарова. Об этом сообщает Следственный комитет Алтайского края. Кроме того, под следствием находится и бывший главный инженер предприятия Евгений Резанцев. Дело передано на рассмотрение в суд.

Как ранее сообщал «Политсибру», Сергей Гончаров был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в сентябре 2018 года. Арест состоялся после получения части взятки от индивидуального предпринимателя.

По данным "Политсибру", дело Гончарова поступило в суд еще 18 июня. Дата первого заседания пока не назначена. Судьей на процессе будет Жанна Уханова, которая также выступает судьей в процессе депутата АКЗС Андрея Волкова, которого обвиняют в растрате 43 млн рублей.

Что известно о руководителе барнаульского «Горзеленхоза», которого задержали за взятку?

Что известно о руководителе барнаульского «Горзеленхоза», которого задержали за взятку?

Новости

Вчера в Барнауле задержали руководителя МУП «Городского зеленого хозяйства» Сергея Гончарова за получение крупной взятки

1153

«Следствием установлено, что руководитель МУП «Горзеленхоз» при соучастии и посредничестве главного инженера этого же предприятия требовал от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взятки за заключение и подписание договоров на выполнение различных работ по благоустройству и оказание услуг муниципальному предприятию (так называемые «откаты»)», - сообщается на сайте ведомства.

На данный момент известно, что в период работы обвиняемые незаконно получили денежные средства на сумму более 1,4 млн рублей. Обвиняемые свою вину признали. В целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест.

Стало известно, кто занял должность руководителя «Горзеленхоза» в Барнауле

Стало известно, кто занял должность руководителя «Горзеленхоза» в Барнауле

Новости

Андрей Курышин сменил Сергея Гончарова, которого задержали 4 сентября за получение взятки

795

Напомним, что за последнее время было заведено еще несколько уголовных дел по подобным статьям. В начале июня в отношении замглавы администрации Барнаула Александра Алексеенко было возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Также ходят слухи о возбуждении уголовного дела в отношении председателя комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова.

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке?

Заместитель барнаульского мэра попался на взятке?

Новости

Официального подтверждения данной информации пока нет

1450

Автор: Политсиб.ру