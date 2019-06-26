Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия Барнаула «Городское зеленое хозяйство» Сергея Гончарова. Об этом сообщает Следственный комитет Алтайского края. Кроме того, под следствием находится и бывший главный инженер предприятия Евгений Резанцев. Дело передано на рассмотрение в суд.
Как ранее сообщал «Политсибру», Сергей Гончаров был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю в сентябре 2018 года. Арест состоялся после получения части взятки от индивидуального предпринимателя.
По данным "Политсибру", дело Гончарова поступило в суд еще 18 июня. Дата первого заседания пока не назначена. Судьей на процессе будет Жанна Уханова, которая также выступает судьей в процессе депутата АКЗС Андрея Волкова, которого обвиняют в растрате 43 млн рублей.
Вчера в Барнауле задержали руководителя МУП «Городского зеленого хозяйства» Сергея Гончарова за получение крупной взятки
«Следствием установлено, что руководитель МУП «Горзеленхоз» при соучастии и посредничестве главного инженера этого же предприятия требовал от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взятки за заключение и подписание договоров на выполнение различных работ по благоустройству и оказание услуг муниципальному предприятию (так называемые «откаты»)», - сообщается на сайте ведомства.
На данный момент известно, что в период работы обвиняемые незаконно получили денежные средства на сумму более 1,4 млн рублей. Обвиняемые свою вину признали. В целях обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест.
Андрей Курышин сменил Сергея Гончарова, которого задержали 4 сентября за получение взятки
Напомним, что за последнее время было заведено еще несколько уголовных дел по подобным статьям. В начале июня в отношении замглавы администрации Барнаула Александра Алексеенко было возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Также ходят слухи о возбуждении уголовного дела в отношении председателя комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова.
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