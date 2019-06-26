Юный алтайский коммунист не стал выдвигаться на выборы в бывшем лютерано-баптистском селе

Новости 26.06.2019 16:50 89

Дополнительные выборы депутатов в Саратовское сельское собрание (Рубцовский район) пройдут 30 июня по пяти округам: второму, третьему, четвертому, пятому и седьмому. Информация об этом размещена на сайте крайизбиркома.

Участие принимают 12 кандидатов. Изначально заявки подавали 13, однако единственный представитель КПРФ – 23 летний фельдшер ФАП в селе Саратовка Константин Ходорыч – утратил статус кандидата. От ЛДПР и «Единой России» выдвинуто по пять человек, «Справедливая Россия» направила на выборы двоих.

«Единую Россию» представляют:

Домохозяйка Татьяна Мазурова, 46 лет, уроженка Казахстана (округ № 2); Машинист котельных установок Анатолий Зыков, 50-летний уроженец Новосибирска (округ № 7); Начальник почты в селе Саратовка – уроженка Бийска Ольга Залознева, 55 лет (округ № 5); Уроженец Казахстана, 50-летний пенсионер Леонид Ванин (округ № 3); Тракторист Сергей Бушкин, уроженец Воронежской области, 51 год (округ № 4).

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От ЛДПР выдвинулись:

Безработная Алла Боровикова, 43 лет, уроженка Рубцовска (округ № 5); Пенсионерка Людмила Мелихова, 64 года, уроженка Рубцовска (округ № 3); Безработная Ольга Пеннер, 25 лет, уроженка поселка Чебуриха (округ № 2); Безработный рубцовчанин 46 лет Владимир Пронь (округ № 4); Пенсионерка Галина Чаишева, 57 лет, уроженка села Большая Шелковка (округ № 7).

«Справедливую Россию» представляют:

Рубцовчанка Лариса Бондарева, 51 год, сотрудница городского почтового отделения (округ № 3);

Безработная уроженка Новосибирска Елена Воронцова, 51 год (округ № 2).

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Как видно, на выборах отсутствуют самовыдвиженцы и одна из парламентских партий. После того, как коммунист Константин Ходорыч выбыл из гонки, самым молодым кандидатом стала 25-летняя Ольга Пеннер (ЛДПР). Интересно, что никто из претендентов не является уроженцем единственного входящего в сельсобр населенного пункта - села Саратовки.

Село Саратовка основано в 1906 году переселенцами из Поволжья. До 1917 года — лютеранско-баптистское село в составе Локтевской волости Змеиногорского уезда Томской губернии. В настоящий момент его население составляет около 530 человек.