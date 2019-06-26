ФАС считает рост цен на бензин в Сибири нормальным

Новости 26.06.2019 15:55 89

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о том, что не увидела фактов завышения цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам ведомства, подорожание является следствием нынешней рыночной ситуации.

«Мы проверили все факты, там, где имел место рост цен, там перед этим имело место падение цен. То есть в этом смысле ситуация рыночная — когда пониженный спрос, цены падали в рознице, когда повышенный — росли», - цитирует замглавы ФАС Анатолия Голомолзина ТАСС.

Алтайский край вошел в десятку регионов с самой низкой доступностью бензина для населения Новости 11.02.2019 13:28 В рейтинге регионов край занял 77 позицию из 85 522

Кроме того, по словам представителей ФАС, нет предпосылок к росту цен на бензин по истечению срока действия соглашения о заморозке оптовых цен после 1 июля 2019 года.

Напомним, что 17 июня председатель Правительства России Дмитрий Медведев дал поручение своему заму Дмитрию Козаку проверить подорожание бензина в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам представителя вице-премьера, цены растут в рамках стандартного уровня инфляции и с учетом повышения НДС, принятого федеральными властями в прошлом году.