Волонтеры почти неделю ищут 7-летнего мальчика в Рубцовске

Новости 26.06.2019 15:20 109

В Рубцовске 21 июня ушел из дома и не вернулся 7-летний мальчик. Сейчас ребенка ищут добровольцы и неравнодушные горожане.

Листовки с его приметами распространяют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Отмечается, что ребенок ушел на берег реки Алей и пропал.

Как пишет «МК на Алтае», спасатели прорабатывают несколько версий. В том числе выясняют, мог ли он утонуть или заблудился в лесу. Волонтеры прочесывают местность, водолазы изучают акваторию реки. Где мальчик и что с ним произошло, до сих пор неизвестно. В настоящий момент поиски продолжаются.

Ребенок - среднего телосложения. Его рост составляет 130-140 см. У него светло-русые волосы и темно-серые глаза. Был одет в черные купальные плавки. Кому что-либо известно о местонахождении первоклассника, просьба сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.