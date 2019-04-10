Краевой парламент получил возможность согласовывать министров, отвечающих за экономику и финансы

Новости 26.06.2019 13:50 133

Депутаты Алтайского Заксобрания 26 июня приняли в окончательном чтении законопроект, дающий право региональному парламенту согласовывать кандидатуры двух министров - финансов и экономического развития - перед их назначением губернатором. Документ поддержали 65 депутатов, один высказался против.

Законопроект, расширяющий полномочия АКЗС, внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Речь идет о том, что депутаты смогут повлиять на процесс назначения министров, совмещающих должности с вице-премьерской. Предполагается, что глава региона будет направлять кандидатуры на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии. Правда, если они не сделают этого, губернатор вправе назначить министров без согласия народных избранников.

Напомним, до этого законопроект был принят в первом чтении на апрельской сессии АКЗС.

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Между тем в октябре 2018 года Виктор Томенко назначил министром экономического развития Павла Дитятева. В апреле 2019 года, пока законопроект находился на рассмотрении, было подписано распоряжение о назначении на должность министра финансов Данила Ситникова.

Таким образом новый закон может найти применение только в случае отставки кого-либо из нынешних министров финансово-экономического блока.