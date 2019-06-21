Депутаты АКЗС согласились ужесточить требования к собственным компенсациям

Новости 26.06.2019 12:35 149

Депутаты Алтайского Заксобрания внесли изменения в закон, касающиеся компенсационных выплат народным избранникам. Решение принято в двух чтениях на сессии, прошедшей 26 июня.

Речь идет о внесении изменений в закон "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания". В поддержку выступили 62 парламентария из 66, присутствовавших на сессии.

Депутаты АКЗС смогут получать компенсации с 2020 года по новой методике Новости 21.06.2019 15:30 В случае принятия закона, с 2020 года факты расходов нужно будет подтверждать документально 648

"Компенсации как были, так и остаются. Прокуратура не предлагала их отменять. Мы сегодня в двух чтениях приняли закон, который предусматривает компенсации затрат и расходов, а то, в каком виде это будет осуществляться - будет определяться положением. Сумма она остается предельной, той же. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Речь идет о компенсации почтовых расходов, расходов на извещение избирателей, аренду помещений, общественных приемных", - рассказал председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Он отметил, что в дальнейшем будут разработаны формы отчетности депутатов за понесенные расходы, которые необходимо компенсировать. "Пока рано говорить о предоставлении чеков. Формы будут разработаны позже", - подчеркнул Осипов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края внесла протест на выплату ежемесячных компенсаций в размере 30 тысяч рублей всем депутатам парламента. Речь идет о компенсации расходов на офисы, где депутаты принимают избирателей, на сотовую связь, канцелярию, транспортные услуги.