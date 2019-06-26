Барнаульский пивзавод приглашает друзей на фестиваль «АлтайФест-2019»

Новости 26.06.2019 13:10 100

В Алтайском крае 28-29 июня пройдет праздник напитков «АлтайФест» в селе Новотырышкино. В июне он был включен в топ-10 гастрономических фестивалей России.

Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ) приглашает гостей на VII фестиваль напитков и обещает большое количество сюрпризов. В развлекательной программе: караоке-шоу, конкурсы и розыгрыши с подарками. Будет работать фирменная кухня «Вобла».

БПЗ разыграет на своей площадке квадрокоптер, велосипеды и другие призы. Также участников мероприятия ждет танцевальная программа в сопровождении зажигательного шоу «Дикая Орхидея» и фееричного светового «Фрик-Шоу».

28 июня на фестивале выступит музыкальная группа «Папа Карла Маркса», а 29 июня музыкальная группа LIVE'N'DRIVE.