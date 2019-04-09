Как в Бийске вместо спорткомплексов появляются ТЦ

Новости 26.06.2019 12:05 187

В Бийске уже шестой год строят ТЦ на участках, выделенных под строительство спорткомплексов. Об этом пишет «Бийский рабочий».

В губернаторскую предвыборную кампанию было анонсировано строительство нескольких физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Неподалеку от управления ГОЧС, на месте снесенных К-9 и бревенчатых домов, рядом с корпусом кадетской школы, освободилась площадка. Городская администрация обещала построить здесь многоквартирные дома, а еще - спортивный комплекс.

В России работает масштабный проект - строительство спортивно-оздоровительных комплексов. Бийск заявился на участие в нем.

Место выбрано неслучайно. По задумке, новый объект должен дополнить спортивный комплекс этого района - стадион «Юбилейный» и бассейн «Дельфин». «Дельфин», правда, пока из этого состава «выплыл», потому как после проведения запланированного ремонта бассейн стал экстренно нуждаться в ремонте капитальном. О сроках его запуска не говорится, однако в спортшколе поговаривают, что на новый ремонт уйдет не меньше года. Впрочем, строительства ФОКа это не отменяет.

Вот и на днях муниципалитет разместил заказ на разработку проектно-сметной документации для строительства комплекса по адресу ул. Разина, 5. За пакет документов (не путать с активной стадией строительства) мэрия готова заплатить почти 4 млн руб. К ноябрю смета должна быть написана.

Оговорено, что именно разработчики должны предусмотреть – а точнее, какими будут параметры нового ФОКа. Так, здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет состоять из универсального спортивного зала, размером не менее 36 на 24 метров с трибунами на 250 мест и балконом для 25-30 важных персон. Будет спортивный зал для единоборств размером не менее 30 на 30 метров. Запланирован тренажерный зал и зал для настольного тенниса. Здесь же – раздевалки, радиорубка, касса, тренерские, буфет, массажный кабинет, сауна и прочее.

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Ранее в администрации говорили, что бийский ФОК будет типовым. Такой, например, разработали для Третьяковского района. Кроме того, спорткомплекс по тому же образцу должен появиться и в Белокурихе. Что выйдет на деле – пока неизвестно.

Зато известно, что ФОК на Разина, который, надеемся, все-таки появится, мог быть в Бийске не первым за последние годы, а участок почти в 9 тыс. квадратных метров под него – отнюдь не единственным, который город «отложил» на эти цели.

Где остальные спорткомплексы?

Как стало известно «БР», с 2013 года муниципалитетом выделялись участки для строительства ФОКов. Сохранился этот список и на сегодня. Руслан Курасов, председатель комитета Думы по земельным отношениям, показывает ответ муниципалитета на депутатский запрос.

Вот он – список из участков, выделенных в 2014 году. Всего два пункта, зато оба – на довольно привлекательных землях, в центре города, рядом с крупными торговыми центрами, которые всегда являются «якорными» - то есть притягивают клиентов к конкретному месту.

Так, первый участок под ФОКи выделен в непосредственной близости от «Ленты». При движении с вокзала в сторону Зеленого Клина за территорией ТЦ по правую руку там уже появилось небольшое строеньице. В документе администрации указано, что здесь появится лечебно-оздоровительный центр, но пока визуально здание больше напоминает ларек. Может, еще облагородится?

Еще один участок – рядом с привокзальной «Марией-Ра», за конечной остановкой автобусов. Участок тоже приметный. Кстати, еще до недавнего времени тут наблюдалось некое оживление, однако после депутатского запроса активность заметно поубавилась. Возможно, застройщик решил поднять документы и вспомнить, что именно он должен строить.

То, что такая «мелочь» может забыться, легко убедиться на еще одном примере участка, изначального заявленного для строительства ФОКа. Он недалеко от тех двух участков из списка, – у остановки «Вокзал» на улице Вагонной. Но в перечне его нет.

Тем не менее, дислокацию его назначения отследить можно. Так, в мае 2013 года управлением муниципальным имуществом выделен участок неподалеку от бывшего горздрава на улице Вагонной. Участок этот отмечен на кадастровой карте – довольно приметная форма треугольника. В документах указано, что земля выделяется арендатору на три года для строительства детско-юношеского спортивного центра. Уже через пару месяцев, в том же 2013 году, участок перенанимается новым собственником, однако назначение участка – для строительства спортцентра в документах остается. Годы идут, и в 2015 году участок снова меняет хозяев, которые обязуются соблюдать все требования, только вот в предмете договора стоявшее прежде определение участка для строительства спортцентра уже пропадает. Просто указано, что земли относятся к категории для размещения административных и офисных помещений.

Долго участок-треугольник не пустовал, и вскоре здесь действительно все-таки появился детско-юношеский центр. То, что он именно такой – четко прописано в акте о приемке объекта, подписанном в октябре 2016 года.

Те, кто хотя бы раз проезжал или проходил мимо комплекса, наверное, удивятся, чем на бумаге является объект - потому как из «детско-юношеского» и «спортивного» - здесь разве что отделы продажи одежды. Еще в центре разместилась микрофинансовая организация, магазины обуви и сетевой продуктовый супермаркет. В общем, «спортцентр» многофункциональный.

Именно поэтому вызывает опасение – что же появится на остальных выделенных под ФОКи участках, и кто должен контролировать, что в итоге будет построено. На второй вопрос ответ уже есть. Олег Гузеев, и.о. замглавы по вопросам ЖКХ, в официальном ответе поясняет:

«Строительство объектов на земельных участках, предоставленных для строительства физкультурно-оздоровительных центров, не завершено. Муниципальный контроль по целевому использованию земельных участков будет осуществлен после завершения строительства объектов».

То есть – когда уже ничего исправить будет нельзя. И вот интересно, что будет в этом случае: заставят собственников снести построенные торговые центры, перепрофилировать их или проще будет «простить» так и не появившиеся ФОКи и спортцентры?

Так, например, недавно из казны Бийска списали спортивный объект – стадион, которого нет. Располагался он на улице Ударной - там, где сейчас ведется строительство детского сада. Стадион, положа руку на сердце, был не ахти какой - местного, дворового, значения. Местные жители говорят, что туда заходили единицы – и те чаще гуляли с собаками. Многие и вовсе руками разводили: что за стадион? Не было тут такого. Что самое удивительное, стадион по тем же документам, вроде как и был, и не был одновременно – как кот Шредингера.

Что самое интересное, списали его в июне этого года по формулировке «за фактическим отсутствием объекта». А ведь принимали буквально на днях – всего-то в марте. Тогда спорткомплекс перешел в казну как объект существующий, а значит, и имеющий балансовую стоимость – 1,17 млн руб. А в июне комиссия по списанию имущества из муниципальной казны признала, что: «Объект фактически отсутствует, в связи с чем его дальнейшее использование невозможно. Спорткомплекс признан непригодным для эксплуатации, ремонт и восстановление его нецелесообразны».

Председатель комитета по земельным отношениям Руслан Курасов направил запрос:

«Какой объект был принят муниципалитетом на основании акта приема-передачи, которым подтверждается факт нахождения имущества, и каким образом объект мог прекратить свое существование через два месяца после принятия его на баланс?».

Думается, ознакомиться с ответом, будет интересно не только депутату. Ведь выходит, что пока наши бийские ФОКи – не столько потенциальные «физкультурно-оздоровительные комплексы», сколько «фактически отсутствующие».