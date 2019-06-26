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Как выглядят главные места Барнаула спустя год после шторма

Новости
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В конце июня 2018 года Барнаул оказался в эпицентре урагана. Стихия оставила без света около 85 000 жителей. По всему городу были повалены деревья, оказались повреждены десятки автомобилей, сорваны крыши домов. Не обошлось тогда без жертв: погиб машинист башенного крана.

Пострадали набережная и Нагорный парк, но серьёзнее всех досталось Барнаульскому дендрарию: для восстановления его экосистемы понадобится около 10 лет. Пострадали липовая и ореховая аллеи, в общей сложности шторм сломал около 300 деревьев.

Спустя год последствия урагана в городе практически незаметны, за исключением территории дендрария и нагорной части Барнаула.

Барнаульский дендрарий июнь 2019 Барнаульский дендрарий июнь 2019 Барнаульский дендрарий июнь 2019 Барнаульский дендрарий июнь 2019 Барнаульский дендрарий июнь 2019 Барнаульский дендрарий июнь 2019 Барнаульский дендрарий июнь 2019 Барнаульский дендрарий июнь 2019

Год назад в Нагорном парке деревья на верхней террасе вырвало из земли, они упали на лавочки и ограждения ярусов, были поломаны фонари. Территория парка оказалась завалена деревьями. Сейчас парк восстановлен. 

На набережной серьезных повреждений не было, ураган снёс лишь ограждения на нижней террасе. Спустя время они были восстановлены.

Место падения башенного крана, машинист которого погиб. Строительство ЖК в настоящее время продолжается. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Политсиб.ру / barnaul22