Новый туристический маршрут по Алтаю презентуют в Чинетинском заказнике

Новости 26.06.2019 11:40 145

Инспекторы КГБУ «Алтайприрода» разработали новый туристический маршрут в Чинетинском заказнике. Любопытно, что 17-километровый кольцевой маршрут проходит с «вооруженным сопровождением», сообщает Алтайтурцентр.

По словам организаторов идеи, простым это путешествие не назовешь, пройти его под силу людям со средним уровнем физической подготовки. Отмечается, что «натопать» придется около 34 тысяч шагов. До Чинеты туристы добираются самостоятельно, оттуда в полевой лагерь южнее села Генералка их доставляет машина сопровождения.

Первыми экотропу «Медвежья» в мае 2019 года протестировали ученые из Чехии. Они приезжали на Алтай изучать летучих мышей, а новый маршрут как раз включает пещеры с этими обитателями. С июня пилотный туристический проект егерей «Алтайприроды» заявлен как регулярный маршрут. Для путешественников обустроены полевой лагерь с палатками и база отдыха с юртами и баней, - отмечают создатели.

Замдиректор «Алтайприроды» по туризму Кирилл Никифоров рассказал «Политсибру», что проект является пилотным, «Медвежью» тропу посетило всего пять человек, статистика популярности маршрута появится только в конце 2019 года. По его словам, группа включает в себя примерно от шести до восьми человек. Их сопровождают два опытных вооруженных егеря. У детей младше 14 лет нет возможности принять участие в туре, так как дикие животные могут создать у них панику.

Данный маршрут рассчитан на формат выходного дня: заезд в пятницу, суббота – путешествие по заказнику, одна-две ночевки. При желании туристов помимо экотропы «Медвежья» инспекторы берутся сопровождать их по соседнему Чарышскому заказнику.

Это может быть путешествие с элементами конной прогулки. В дальнейшем специалисты «Алтайприроды» планируют закольцевать несколько экотроп в единый маршрут, объединив путешествия по Чинетинскому и Чарышскому заказникам и природному парку «Предгорье Алтая» около Белокурихи, пишет Алтайтурцентр.

Стоимость за экскурсионное сопровождение по заказнику составляет 4874,7 рублей - группа из четырех или менее человек. Тариф остается прежним при меньшем количестве туристов и удваивается, если группа растет. Стоимость ночевки в полевом лагере заказника Чинетинский рассчитывается на каждого человека отдельно: по 500 рублей за место. Питание в эту сумму не включено.