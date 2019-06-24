Сформирован окончательный список кандидатов на должность главы Республики Алтай

Новости 26.06.2019 10:50 112

25 июня истек срок приема документов о выдвижении кандидатов на должность главы Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте республиканского избиркома.

На сегодняшний день соответствующим статусом обладают:

Олег Хорохордин («Единая Россия») Дмитрий Софронов (ЛДПР) Виктор Ромашкин (КПРФ) Михаил Соловьев (НППР – Власть народу) Леонид Ефимов («Справедливая Россия») Александр Чеконов («Зеленые») Мерген Теркин (Партия ДДЗДЖСПППННЖ) Александр Транов («Гражданская инициатива»)

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Теперь кандидатам предстоит преодолеть муниципальный фильтр: каждого должно поддержать от 81 до 85 муниципальных депутатов от, как минимум, девяти районов республики (либо восьми районов и Горно-Алтайска). Один депутат может поддержать только одного кандидата.

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