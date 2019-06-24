Сформирован окончательный список кандидатов на должность главы Республики Алтай

25 июня истек срок приема документов о выдвижении кандидатов на должность главы Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте республиканского избиркома.
На сегодняшний день соответствующим статусом обладают:
Также утверждены сметы расходов избирательных комиссий на выборы Главы республики, председателя правительства и депутатов Госсобрания
Теперь кандидатам предстоит преодолеть муниципальный фильтр: каждого должно поддержать от 81 до 85 муниципальных депутатов от, как минимум, девяти районов республики (либо восьми районов и Горно-Алтайска). Один депутат может поддержать только одного кандидата.