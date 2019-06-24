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Сформирован окончательный список кандидатов на должность главы Республики Алтай

Новости
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25 июня истек срок приема документов о выдвижении кандидатов на должность главы Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте республиканского избиркома.

На сегодняшний день соответствующим статусом обладают:

  1. Олег Хорохордин («Единая Россия»)
  2. Дмитрий Софронов (ЛДПР)
  3. Виктор Ромашкин (КПРФ)
  4. Михаил Соловьев (НППР – Власть народу)
  5. Леонид Ефимов («Справедливая Россия»)
  6. Александр Чеконов («Зеленые»)
  7. Мерген Теркин (Партия ДДЗДЖСПППННЖ)
  8. Александр Транов («Гражданская инициатива»)
Заверены первые списки кандидатов в депутаты Республики Алтай

Заверены первые списки кандидатов в депутаты Республики Алтай

Новости

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Теперь кандидатам предстоит преодолеть муниципальный фильтр: каждого должно поддержать от 81 до 85 муниципальных депутатов от, как минимум, девяти районов республики (либо восьми районов и Горно-Алтайска). Один депутат может поддержать только одного кандидата.

Полное название партии ДДЗДЖСПППННЖ – партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными». 

Автор: Политсиб.ру