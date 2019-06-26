СПИД-центр провел семинар в алтайской «Шишковке»

Новости 26.06.2019 11:15 97

Библиотеки являются достоверным источником информации по проблеме ВИЧ-инфекции, необходимым звеном образовательного процесса, посредником в поиске нужной информации и консультации по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции. Работники библиотек должны владеть глубокой и чёткой информацией о различных аспектах ВИЧ/СПИДа и уметь донести эту информацию до подростков и молодежи, посетителей библиотек.

Поэтому, 24 июня текущего специалисты отделом профилактики КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» Мария Егорова и Татьяна Штер провели семинарское занятие по профилактике ВИЧ-инфекции для работников библиотек Барнаула. Мероприятие проходило на базе АКУНБ имени В.Я.Шишкова.

Была предоставлена базовая информация по ВИЧ-инфекции, информация об основных тенденциях развития эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции в Алтайском крае, о воздействии ВИЧ на иммунную систему человека, вопросы стигматизации и дискриминации больных ВИЧ-инфекцией.

В семинарском занятии приняли участие 35 специалистов.

В 2019 году отмечается 20-летие сотрудничества КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» с библиотеками, которое строится на основе Договора о сотрудничестве и совместных планов работы. Мероприятия проводятся в рамках Календаря превентолога и профилактических акций. Годовые планы АКУНБ имени В.Я.Шишкова и всех филиалов Централизованной библиотечной системы г.Барнаула (ЦБС) имеют направление в работе «Пропаганда ЗОЖ и профилактика социально обусловленных заболеваний». Для более эффективной просветительской работы проводятся опросы читателей с целью выявления уровня информированности относительно проблем ВИЧ-инфекции и планирования дальнейшего информационного воздействия.

Основные направления работы библиотек по профилактике ВИЧ-инфекции включают в себя:

- обеспечение тематической литературой, наглядной информации, каталогов;

- проведение тематических выставок, конференций и других форм информационной работы для различных категорий читателей;

- обучение сотрудников библиотек по проблеме ВИЧ-инфекции с проведением оценки уровня знаний до и после обучения;

- проведение информационных мероприятий, в том числе в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1декабря) и Дню памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье мая);

- разработка сценарных материалов для информационных мероприятий;

- учёт проведенных мероприятий, с анализом за год и определением задач на предстоящий период.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 8(3852) 33-46-99