Антон Целевич утвержден на должность главы барнаульского исполкома "Единой России"

Новости 26.06.2019 10:30 170

Кандидатура Антона Целевича была единогласно одобрена во время заседания президиума регионального политического совета партии, которое проходило во вторник 25 июня. Вопрос назначения был включён в повестку очередного заседания.

Секретарь алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко пожелал Антону Целевичу удачи на новом месте работы.

Напомним, что ранее должность руководителя барнаульского горисполкома «Единой России» занимал Константин Малышев, который покинул свой пост по собственному желанию 17 июня. Сейчас Малышев работает в Мурманской области в предвыборном штабе кандидата в губернаторы Андрея Чибиса. Ранее бывший руководитель горисполкома партии работал на выборах в Барнаульскую гордуму в 2017 году, когда большинство место в БГД досталось представителям «партии власти».

«Единая Россия» ищет замену руководителю Барнаульского исполкома Новости 17.06.2019 11:25 Константин Малышев добровольно оставил свой пост 369

Что известно об Антоне Целевиче?

Антон Анатольевич Целевич родился в 1983 году.

Закончил факультет политических наук Алтайского государственного университета.

В 2011-2018 годах работал начальником управления по воспитательной и внеучебной работе АлтГУ, был руководителем Штаба по подготовке и реализации программы развития деятельности студенческих объединений АлтГУ. С июня 2018 года работал директором Студенческого городка АлтГУ.