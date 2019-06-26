Алтайский губернатор отремонтировал дорогу в Подмосковье

Новости 26.06.2019 9:55 272

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в семинаре по подготовке к заседанию Госсовета по теме дорожного строительства и безопасности дорожного движения. На семинаре обсуждались нюансы оборудования дорожной инфраструктуры, безопасности движения, организации перевозок и многие другие. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Практической частью семинара стала укладка 200 метров асфальта, собственноручно выполненная российскими губернаторами и федеральными чиновниками в Солнечногорске, разбившимися на 4 группы и ремонтировавшими дорожное полотно.

«26 июня в Кремле состоится заседание Государственного совета Российской Федерации «О развитии национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения». В рамках подготовки к заседанию администрацией президента, правительством и Министерством транспорта был проведен семинар-совещание. В нем приняли участие более 30 губернаторов, министры, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители специализированных организаций и эксперты. Обсуждались положения доклада, подготовленного для Госсовета специально созданной рабочей группой. Также обсуждался проект перечня поручений, которые по итогам заседания Госсовета обычно дает президент», – рассказал Виктор Томенко.

Значительное время уделялось проблемам безопасности дорожного движения. В частности, обсуждалась возможность вчетверо снизить количество погибших в ДТП. Эта задача не нова, однако пока еще далека от выполнения. По сравнению с 2012 годом, смертность в ДТП снизилась на 40 %, к 2030 году ее планируется довести до нуля.