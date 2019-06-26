На Алтае выпал снег в июне. Люди делятся в соцсетях снимками и видео

Новости 26.06.2019 10:10 1883

25 июня на Семинском перевале в Республике Алтай пошел снег. Первые снимки стали появляться из горных районов. Жители этого района выкладывали в соцсети фотографии и видео, поздравляя друг друга с «первым снегом».

Как сообщили читатели сайта «Новости Горного Алтая», практически наблюдался буран. На дороге после этого установился густой снежный покров. Интересно, Семинский перевал – высочайшая точка Чуйского тракта, его высота 1717 м над уровнем моря, здесь частенько бывает холодно даже в летнее время.

В Алтайском крае в это время выпал град размером до 3 см, он засыпал территорию особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», в Солоновке Смоленского района, в селе Налобиха Косихинского района и других местах.

К слову, алтайские синоптики сообщили, что в ближайшие дни на смену дождливой и относительно прохладной погоде, которая держится в крае, придет жара. Воздух будет прогреваться в дневные часы до 35˚С. Аномальная погода продержится почти целую неделю.