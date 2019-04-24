В Павловске открылся ДОК, применяющий уникальные технологии

Новости 26.06.2019 8:15 432

Накануне состоялось торжественное открытие павловского деревообрабатывающего комбината (ДОК), выпускающего плиты МДФ средней и высокой плотности.

На церемонии открытия присутствовало множество гостей, включая бизнесменов, глав районов, начальников ведомств, сенатора и представителей Германии. Сотрудников комбината, отличившихся при его строительстве и наладке производственной линии награждали почетными грамотами и благодарностями от лица губернатора края.

Глава Павловского района Антон Воронов выступил с приветственным словом. Он поблагодарил всех, кто принял участие в создании комбината.

«Чтобы выросло дерево, нужен подходящий климат. Чтобы выросло предприятие, нужен подходящий инвестиционный климат. Огромное спасибо холдингу Алтайлес, что они в нас поверили» – сказал Воронов.

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Предприятие входит в структуру холдинга «Алтайлес» и обладает рядом важных особенностей, интересных как для экономики Алтайского края, так и для его экологии.

Уникальность комбината в том, что в качестве сырья он использует щепу, опилки, бракованные деревья, пораженные корневой губкой или стволовой гнилью, то есть материал, который ранее считался отходами и использовался разве что для сжигания. В качестве топлива он, естественно, стоил сущие копейки. На павловском ДОКе же все идет в ход, включая даже мелкую древесную пыль, образующуюся при шлифовке готовых плит.

На комбинат свозят отходы от деятельности прочих предприятий холдинга. Теперь из того, что раньше просто выбрасывалось, производится востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью.

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Кроме того, производство полностью безотходное. Забракованное сырье, древесная пыль и прочие некондиционные материалы сжигаются в энергоцентре комбината, превращаясь в энергию. Фактически, поступление энергии извне требуется лишь для старта процесса – далее производственный процесс обеспечивает себя энергией сам.

Оборудование поставлено немецкой компанией Siempelkamp, ее представитель Ульрих Кайзер поздравил «Алтайлес» и всех участников проекта по созданию павловского ДОКа.

«Благодаря нашей технологии, мы смогли поставь вам оборудование самого высокого качества. Ваша продукция будет известна своим качеством не только в регионе и России, но и во всем мире. Вы создали очень важный производственный объект и использовали принцип неистощаемого использования сырья. Мы очень гордимся, что смогли с вами посотрудничать. Надеемся и на будущие перспективные инвестиции» – сообщил Кайзер через переводчика.

Инвестиции в ДОК составили около 6 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест. Для рабочих строится отдельный поселок. Комбинат является единственным в Сибири предприятием, производящим столь глубокую переработку сырья. Конфигурация применяемых в его работе технологий не имеет аналогов в мире.