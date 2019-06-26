«Расчувствовался и подписал»: депутаты Алтайского райсобрания выступили в поддержку коллеги, обвиняемого по двум статьям УК

Новости 26.06.2019 7:10 34

В Алтайском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела депутата местного райсобрания Романа Бруннера. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в угрозе убийством. По версии следствия, речь идет о событиях, произошедших в 2014 году. Своей вины Роман Бруннер не признает.

По данным правоохранителей, у депутата, который является директором ООО «Бруно», неофициально трудились несколько местных жителей. В мае 2014 года он поручил двоим из них выполнить работу, расплатившись спиртным. Однако часть поручений так и не была сделана, а рабочие уже принялись распивать алкоголь.

После этого Бруннер битой нанес удары одному из мужчин. Потерпевший через несколько часов скончался от полученных травм в медучреждении. На тот момент Бруннеру удалось избежать уголовного преследования, так как свидетелю он угрожал убийством. Установить истину правоохранителям удалось спустя несколько лет.

В настоящее время Роман Бруннер содержится под стражей. Рассмотрение уголовного дела в суде стартовало 22 мая, последнее заседание прошло 25 июня. Процесс ведет Дамир Кунтуев.

Семья Бруннер представлена в Алтайском райсобрании еще двумя депутатами. Речь идет о младшем брате Романа Якове и матери Татьяне.

Тем временем в поддержку своего коллеги выступила большая часть депутатов райсобрания, состоящего преимущественно из беспартийных самовыдвиженцев и единороссов. Так, из представителей «партии власти» свои подписи под документом поставили 6 человек из 11.

«Политсибру» пообщался с депутатами, чтобы узнать мотивы их поступка. По словам зампредседателя райсобрания Михаила Могилевцева, коллективное обращение, которое он подписал, касалось изменения меры пресечения: вместо заключения под стражей - домашний арест. «Хочу отметить, что вопреки слухам, мы не просили признать Романа невиновным, речь идет только об изменения меры пресечения», - уточнил Могилевцев. Как рассказал собеседник, подобная идея исходила от адвоката Бруннера, которого наняла семья. Именно юрист посоветовал обратиться к депутатскому корпусу для придания бумаге большего веса.

При этом о деталях уголовного дела многие коллеги Бруннера, по их признанию, осведомлены очень плохо. Свои оценки публично выносить они не готовы, но «безусловно, если человек виновен, он должен понести наказание. Какое – пусть определит суд».

«Никакого давления на нас не оказывалось, кроме того, помимо подписи все мы предоставляли копию своего паспорта и делали это исключительно добровольно», - рассказывает Михаил Могилевцев.

По оценке собеседника, сейчас оставшиеся в составе райсобрания представители семьи Бруннер ведут на заседаниях себя не столь активно, как это было до возбуждения уголовного дела. Они считают, что Романа подставили и намерены обращаться в вышестоящую инстанцию.

Другой депутат, Сергей Полев, сообщил изданию, что подписал письмо в защиту Бруннера, так как «расчувствовался».

«Я не знаю, насколько серьезные обвинения предъявлены Роману, но если это так, то никакого веса наша бумага иметь не будет. Напротив, если речь идет о не слишком серьезных статьях, то суд мог бы и учесть коллективное обращение. Поэтому я все взвесил и подписал. Не знаю, может быть это было и неправильно», - рассуждает народный избранник.

«Мне еще в мае позвонил отец Романа и попросил расписаться, я подумал и рассудил – а почему бы и нет. Сделал это по большей части из солидарности – это все-таки наш коллега. Все в жизни бывает, нужно друг друга поддерживать в трудную минуту», - резюмировал Полев.

Не слишком разговорчив оказался еще один собеседник «Политсибру» депутат Анатолий Костылев. Он признал, что поставил подпись, как это сделали часть единороссов и самовыдвиженцев, входящих в состав представительного органа власти.

«Данная нами характеристика может быть учтена впоследствии», - заметил Костылев.

Добавим, что на суд бумага никакого действия не произвела и пока мера пресечения обвиняемому остается прежней – заключение под стражей.

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В свою очередь депутат Галина Лаптева, директор Старобелокурихинской СОШ, рассказала, что свою подпись под документом не ставила: «Во-первых, мне никто не звонил с такой просьбой. Кроме того, не слишком знакома с деталями этой истории, все только на уровне слухов. Плюс ко всему живу я далеко от Алтайского – в Старобелокурихе, поэтому не слишком знаю местные реалии».

Конечно, позицию тех народных избранников, кто поставил свои автографы в поддержку обвиняемого, понять можно. Кто-то хорошо знает Бруннера лично, кто-то с ним учился в одной школе. Коллективизм, солидарность и своих в беде не бросаем. Это – с одной стороны. А с другой – все старательно избегают подробностей истории, хотя поверить в то, что избранникам до сих пор неизвестно, в чем обвиняется Роман Бруннер, крайне сложно. Тем более, что речь идет не о городе, а о сельской местности, где слухи распространяются намного быстрее.

Поэтому те, кто ставил свои подписи, должны отдавать отчет, что ходатайствовали перед судом о смягчении меры пресечения человеку, невольно ставшему виновником гибели местного жителя. И вдобавок угрожавшему расправой другому, чтобы скрыть свое преступление. Это не нарушение правил дорожного движения и не охота без лицензии. Речь идет о человеческой жизни.

Заметим, что проблемы с законом имелись и у отца Романа Бруннера - Эдуарда. В 1981 году он имел судимость по нескольким статьям УК РСФСР.

Хочется, чтобы во всей этой истории объективно разобрался суд, а депутаты, какие бы политические силы они не представляли, не пытались идти на поводу у семьи и адвоката обвиняемого. Думается, что оценка со стороны избирателей такому заступничеству будет только отрицательной.

На взгляд со стороны, немало вопросов вызывает и степень влияния семьи Бруннеров на обстановку в муниципалитете. И речь не только о политическом весе. Известно, что Бруннеры владеют разнопрофильным бизнесом, выступают в качестве соучредителей в многочисленных компаниях и фирмах. Невольно напрашиваются параллели с печально известной станицей в Краснодарском крае. Будем надеяться, что до таких крайностей ситуация не дойдет.