Муниципалитеты Алтайского края начали обустраивать по проекту «Жилье и городская среда»

Новости 26.06.2019 9:05 86

К благоустройству дворов и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» приступили в Алейске, Барнауле, Бийске и Яровом. Об этом сообщает региональный минстрой.

Известно, что в Барнауле благоустроят 12 дворов, в Бийске – 23 двора, в Алейске обновят четыре двора и сквер по Ульяновскому переулку, а в Яровом отремонтируют один двор и общественную территорию квартала «Б».

Всего же в 2019 году планируется обустройство 32 общественных и 269 дворовых территорий в 30 муниципальных образованиях края, а именно в 12 городах и 18 сельских поселениях численностью населения больше 8 тысяч человек. На всю работу будет потрачено 768 млн рублей, из которых 760,4 – федеральные средства, а 7,7 млн рублей – краевые.

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Субсидии между муниципалитетами уже распределены и голосование по отбору территорий для благоустройства завершено. Более чем по половине объектов заключены контракты на проведение работ, в Бийске и Алейске определили подрядчиков на все объекты.

Напомним, что с 2017 года Алтайский край является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». За эти два года в регионе было благоустроено более 500 дворов и почти 50 общественных территорий. С нынешнего года мероприятия по благоустройству и обновлению территорий проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

До 2024 года в крае запланировано благоустройство почти двух тысяч объектов.