На Алтае 5-летняя девочка съехала в реку на заведенной машине и погибла

Новости 26.06.2019 8:45 95

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти в Калманском районе 5-летней девочки.

Как сообщает Следком, трагедия произошла 20 июня 2019 года. Легковой автомобиль упал в реку, в нем находилась малолетняя девочка. Тело ребенка было обнаружено в реке на следующий день.

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Известно, что приехавшие на берег реки родители оставили дочь в автомобиле, а через некоторое время двигатель автомобиля был запущен и тот съехал с обрыва в воду.

В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям родителей ребенка, - говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.