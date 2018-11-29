Министр сельского хозяйства дал прогноз на урожай в Алтайском крае

Новости 25.06.2019 18:30 126

Прошедшие в июне осадки – хороший задел для будущего урожая. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев в рамках правительственного интернет-форума во вторник, 25 июня.

Отвечая на вопрос «Политсибру», министр отметил, что несмотря на наличие нужного количества осадков в июне, прогнозировать урожай пока рано, так как до уборки еще два месяца.

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Оценивая процесс посевной 2019 года, Чеботаев отметил, что погодные условия в регионе этой весной были благоприятными, чего не скажешь о посевной в 2018 году.

«Сухая погода нынешнего сезона позволила аграриям провести сев всех сельхозкультур в оптимальные агротехнические сроки, но отсутствие осадков в конце мая-начале июня спровоцировало почвенную засуху локального характера в степной зоне региона», - рассказал министр.

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По предварительным данным, планы по объемам сева алтайские аграрии выполнили. Посевная площадь всех сельхозкультур превысила 5 млн гектаров, яровой сев проведен на 4,6 млн гектаров. Под зерновые и зернобобовые культуры отведено 3,2 млн гектаров, в том числе яровые занимают более 3 млн гектаров.

«Более точные данные будут после предоставления аграриями отчетности», - объяснил Александр Чеботаев.

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Между тем, министр прокомментировал цены на пшеницу 3 и 4 классов. По состоянию на 21 июня текущего года, средняя цена тонны пшеницы третьего класса – 11189 рублей (с НДС), четвертого – 9447 рублей (с НДС). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цена 1 тонны пшеницы 3 класса выше на 1375 рублей (+14%), 4 класса – на 699 рублей (+8%).

«Цены на зерно складываются с учетом нескольких факторов. Основную роль в ценообразовании играют переходящие запасы зерна. Учитывая то, что в предыдущие годы в регионе получали хороший урожай, запасы созданы были приличные», - рассказал министр.

Напомним, что ранее зампредседателя АКЗС Сергей Серов, который одновременно возглавляет комитет Заксобрания по аграрной политике и природопользованию, рассказал "Политсибру" что Алтайский край в 2019 году сможет собрать не меньший урожай, чем в минувшем сезоне.

В 2019 году, согласно оценке Минсельхоза РФ, в стране планируется собрать порядка 108-110 млн тонн зерна, из которых 42 млн пойдет на экспорт.