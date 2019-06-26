Юной жительнице Барнаула требуется помощь в борьбе с раком

Новости 25.06.2019 18:05 568

Юной жительнице Барнаула, 7-летней Марии Грачевой, требуется помощь в борьбе с раком, поставили страшный диагноз - диффузная глиома ствола мозга, пишет ИА «Амител».

Как рассказывает отец девочки Эдуард Грачев, девочка окончила первый класс, учится в музыкальной школе и играет на скрипке. Болезнь протекала бессимптомно. Этой весной вдруг начал косить один глаз. Обследование выявило опухоль в головном мозге.

На данный момент болезнь диктует свои правила и требует точного попадания в лечении, любое промедление или выбор неверного направления будет фатальным. Операцию по удалению опухоли сделать не получится – она слишком глубоко пробралась в мозг, нужны другие методы лечения. Шансы дают за границей.

По словам родителей, за последние несколько дней документы рассмотрены в нескольких ведущих зарубежных клиниках, а также получены рекомендации от российских специалистов. Сейчас есть возможность начать облучение в Барнауле, но сами врачи рекомендуют новые методы в зарубежных клиниках.

Семья планирует лечить ребенка в Южной Корее, клиники которой известны своим эффективным опытом в практике лечения детей. Стоимость лечения без учета проживания и перелета составляет 40 тысяч долларов или два миллиона рублей. Беда пришла в дом внезапно и у родителей Маши просто нет таких денег. У девочки есть старший брат, который так же еще совсем ребенок.

«Мы понимаем, что в одиночку нам с бедой не справиться. Обращаемся ко всем неравнодушным: помогите нам спасти нашу дочку. Она только начинает жить. Мы ее очень любим и не хотим потерять. Даже мелочь, отправленная вами, поможет нам не потерять нашу малышку», - рассказали родители.

Реквизиты и контактные данные:+79132693379 Грачев Эдуард Геннадиевич

Карта: 4276 0214 9782 0592.

Номер счета: 40817810802001006064

Анна Игоревна Грачева

Карта: 5336 6900 4779 1571

Номер счета: 40817810602146033600